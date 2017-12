MULTILIVE SERIE A: Jordan Lukaku scoort allereerste goal in Serie A, Lazio wint ruim LPB

14u35 0 AFP Serie A Ook in de Serie A wordt er dit weekend nog gevoetbald. Vandaag staan er met Lazio - Crotone, Napoli - Sampdoria en Juventus - AS Roma enkele interessante duels op het programma. Wij houden u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op de Italiaanse velden.

14u21: einde wedstrijd

De wedstrijd zit erop in Rome. Lazio klopt Crotone met 4-0 en nestelt zich wat steviger op de vijfde plaats in de Serie A. Jordan Lukaku speelde de hele wedstrijd voor de Romeinen, net als Adam Marusic (ex-Oostende). Voormalig Genkenaar Sergej Milinkovic-Savic werd na 65 minuten naar de kant gehaald.

Getty Images

14u16: nog ruime cijfers voor Lazio

Lazio diept de score in de slotfase nog uit tot een ruime marge. Lulic en Anderson maken er 4-0 van.

14u05: 2-0 Immobile

De zege is binnen voor Lazio. Immobile kopt een voorzet van Lulic in doel: 2-0.

13u44: Jordan Lukaku scoort!

Elf minuten ver in de tweede helft en het is raak voor Lazio. Jordan Lukaku tikt een voorzet van Immobile in doel: 1-0 voor Lazio. Voor Lukaku is het zijn allereerste goal in de Serie A. Zijn laatste doelpunt dateert van 14 mei 2016, toen nog in dienst van KV Oostende.

Jordan Lukaku scoort! 🙌🏼🇧🇪 #LazioCrotone pic.twitter.com/SrXVVuGuf0 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

13u20: geen goals halfweg bij Lazio

Lazio, met Jordan Lukaku aan de aftrap, vindt voor rust geen gaatje in de defensie van het bescheiden Crotone. Het balbezit is met 65 procent overdonderend, maar we gaan rusten met 0-0.