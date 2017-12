Herbeleef de overwinningen van Mertens en Lukaku en de nederlaag van Naingolan tegen Juventus LPB

16u50 0 REUTERS Serie A Ook in de Serie A wordt er dit weekend nog gevoetbald. Vandaag staan er met Lazio - Crotone, Napoli - Sampdoria en Juventus - AS Roma enkele interessante duels op het programma. Wij houden u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op de Italiaanse velden.

22u38: Misser Schick

Drie minuten ver in blessuretijd staat Schick plots oog in oog met Szczesny. De invaller mist onbegrijpelijk . Dit was dé kans voor AS Roma om alsnog een punt te pakken.

22u25: Bijna 1-1

Plots krijgt Roma een enorme kans op de gelijkmaker. Bij Juventus staat iedereen te slapen, waarna Florenzi plots oog in oog staat met Szczesny. Zijn trap strandt op de lat

22u20: Roma komt eindelijk op gang

Met nog een kwartier op de klok, lijkt de bezoekende motor eindelijk aan te slaan. Kan Roma nog gelijkmaken?

22u13: Juventus blijft de betere ploeg

De kansen blijven stuk voor stuk voor de thuisploeg. Roma is echt geen goede partij aan het spelen. Naingolan wordt er stilaan moedeloos van.

22u05: Roma heeft nog een half uur

Roma heeft nog dertig minuten om minstens één doelpunt te scoren. Voorlopig is het wel nog wachten op de eerste Romeinse kans in de tweede helft. Di Francesco gaat alleszins ingrijpen en Schick in de strijd gooien.

22u00: Prima kans Higuain

Juventus komt dicht bij de 2-0. Khedira bedient Higuain centraal in het strafschopgebied, maar de Argentijn knalt hoog over.

21u50: Begin tweede helft

De bal rolt opnieuw. Kunnen AS Roma en Naingolan Juventus nog verontrusten in de tweede periode?

21u35: Rust

Juventus duikt met 1-0 de rust in. Benatia scoorde het Turijnse doelpunt na een rommelige fase, waarbij de bal ook de lat raakte.

21u28: Bijna halfweg

De eerste helft zit er bijna op. Kan AS Roma nog voor de pauze op gelijke hoogte komen? Naingolan doet er alleszins alles aan. De middenvelder recupereert de bal, zet een counter op en verstuurt een prima pass richting Mandzukic. Die moet uiteindelijk te ver uitwijken, weg kans.

21u15: AS Roma dicht bij gelijkmaker

De bezoekers komen dicht bij de 1-1. Szczesny redt de inzet van El Shaarawy.

21u05: Benatia brengt Juventus op voorsprong

Juventus was er al een tijd naar op zoek en heeft de voorsprong nu ook gevonden. Benatia trapt van dicht binnen na een rommelige fase.

GOAL! 💥 Benatia zet de 1-0 op het bord! #JuveRoma pic.twitter.com/ynFuH89DAR Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

AFP

20u55: Eerste kansen zijn voor Juventus

In het spel lijken beide teams voorlopig aan elkaar gewaagd, maar de eerste kansen zijn wel voor de thuisploeg. Na een schot van Khedira is er nu een kopbal van Mandzukic.

20u45: Tagliavento fluit Juventus - AS Roma op gang

Tagliavento heeft de topper van de achttiende speeldag op gang gefloten. Naingolan staat in de basis bij AS Roma, Dybala zit op de bank bij de thuisploeg.



16u53: Napoli trekt zege over de streep



AFP

Napoli houdt stand en trekt de 3-2-zege over de streep. Daarmee blijven Dries Mertens en co zeker op kop in de Serie A. De voorsprong op Juventus, dat het vanavond opneemt tegen AS Roma, bedraagt vier punten. Inter lijdt zijn tweede nederlaag op rij: 1-0 op het veld van Sassuolo. De 'nerazzurri' scoren uit hun laatste drie duels een povere 1 op 9.

16u35: Napoli met zijn tienen

Mario Rui gaat fors door op Kownacki en krijgt zijn tweede gele kaart van de wedstrijd. Napoli moet nog een kwartier met zijn tienen verder.

16u27: Inter weer in vieze papieren

Opvallende tussenstand: Inter Milaan staat 1-0 in het krijt bij Sassuolo, ondermeer door een gemiste penalty van Icardi. Een 1 op 9 dreigt voor de voormalige leider in de Serie A.

16u15: Viviano ontsnapt aan rood

Sampdoria-doelman Viviano komt buiten zijn zestienmeter gelopen om Allan een halt toe te roepen. Hij raakt de bal daarbij met de hand en mag blij zijn dat het bij geel blijft.

Getty Images

16u10: rustig begin na rust

Het begin van de tweede helft verloopt voorlopig een pak rustiger dan wat we voor rust te zien kregen. Kansen vallen er voorlopig niet te noteren.

15u47: eerste helft afgefloten

De eerste helft zit erop in Napels. We gaan rusten met 3-2.

15u40: 3-2 Hamsik!

En het spektakel blijft maar duren in San Paulo. Mertens loopt zich prachtig vrij en biedt Hamsik de 3-2 op een presenteerblaadje aan! Een doelpunt met historische waarde: de Slovaak moet de titel van topschutter aller tijden bij Napoli niet langer delen met Diego Maradona.

Marek Hamsik is nu alleen topschutter aller tijden voor SSC Napoli! 👏 #NapoliSamp pic.twitter.com/roUX9m77FH Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

15u35: Insigne tekent voor de 2-2

Zwak uitverdedigen bij Sampdoria leidt tot een nieuwe gelijkmaker. Mertens profiteert van het geklungel en stuurt Insigne weg, die er prompt 2-2 van maakt.

Lorenzo Insigne scoort de 2-2 na een heerlijke assist van Dries Mertens! 🔥 #NapoliSamp pic.twitter.com/8iN6IOL1wp Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

15u28: 'Samp' opnieuw op voorsprong

Lang duurt de vreugde om de gelijkmaker niet bij Napoli. Hysaj tikt Ramirez aan in de zestienmeter, de ref wijst resoluut naar de stip. Quagliarella neemt zijn verantwoordelijkheid en laat Pepe Reina geen enkele kans: 1-2.

15u17: Dan toch 1-1

Na een kwartier is de gelijkmaker dan toch een feit. Mertens verstuurt een verre voorzet richting Callejon. Viviano brengt nog redding bij diens volley, maar in de rebound treft Allan van dichtbij raak. Bij Sampdoria wordt het doelpunt fel aangevochten wegens buitenspel. De videoref brengt uitsluitsel: 1-1.

15u12: Geweldig vluchtschot Mertens

Dries Mertens pakt van buiten de zestienmeter uit met een geweldig vluchtschot. De bal zoeft nipt naast de kooi van Viviano, ei zo na stond het 1-1.

15u05: Napoli meteen op achterstand

Napoli en Sampdoria, met Dennis Praet aan de aftrap, zijn eraan begonnen in Stadio San Paulo. Dries Mertens en co krijgen meteen een koude douche over zich heen gekieperd. Na amper twee minuten krult Ramirez een vrije trap heerlijk in doel: 0-1 voor Sampdoria.

REUTERS

14u21: einde wedstrijd

De wedstrijd zit erop in Rome. Lazio klopt Crotone met 4-0 en nestelt zich wat steviger op de vijfde plaats in de Serie A. Jordan Lukaku speelde de hele wedstrijd voor de Romeinen, net als Adam Marusic (ex-Oostende). Voormalig Genkenaar Sergej Milinkovic-Savic werd na 65 minuten naar de kant gehaald.

Getty Images

14u16: nog ruime cijfers voor Lazio

Lazio diept de score in de slotfase nog uit tot een ruime marge. Lulic en Anderson maken er 4-0 van.

14u05: 2-0 Immobile

De zege is binnen voor Lazio. Immobile kopt een voorzet van Lulic in doel: 2-0.

AFP

13u44: Jordan Lukaku scoort!

Elf minuten ver in de tweede helft en het is raak voor Lazio. Jordan Lukaku tikt een voorzet van Immobile in doel: 1-0 voor Lazio. Voor Lukaku is het zijn allereerste goal in de Serie A. Zijn laatste doelpunt dateert van 14 mei 2016, toen nog in dienst van KV Oostende.

Jordan Lukaku scoort! 🙌🏼🇧🇪 #LazioCrotone pic.twitter.com/SrXVVuGuf0 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

13u20: geen goals halfweg bij Lazio

Lazio, met Jordan Lukaku aan de aftrap, vindt voor rust geen gaatje in de defensie van het bescheiden Crotone. Het balbezit is met 65 procent overdonderend, maar we gaan rusten met 0-0.