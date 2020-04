Mudingayi (ex-Gent) onthult hoe hij maanden buiten strijd was door practical joke MDRW

23 april 2020

20u59

Bron: Sky Sports Italia 0 Serie A Geen enkele voetballer ontkomt aan een blessure van tijd tot tijd. Een doodschop, spierverrekking of kuiltje in het veld. Het is soms snel gebeurd. Maar Gabi Mudingayi (ex-Gent) kwam in zijn periode bij Lazio wel op een heel bizarre manier in de lappenmand terecht.

Gabi Mudingayi, kent u hem nog? De Belgische Congolees verdedigde in een ver verleden de kleuren van AA Gent en schopte het zelfs tot Rode Duivel. De potige middenvelder doorzwom ook meerdere watertjes in Italië. In een interview met Sky Sports Italia deed hij uit de doeken hoe hij bij Lazio maanden buiten strijd was door een practical joke van ploegmakker Paolo Di Canio. “Ik ben doodsbang van honden en dat wist Paolo ook. Hij nodigde me samen met een paar collega’s uit voor een etentje bij hem thuis. Iedereen zat in het complot.”

“Die avond liepen we de tuin in, toen ik daar een gigantische hond zag die aan het blaffen was als een gek. Ik kreeg het doodsbenauwd en wilde het op een lopen zetten. Net op dat moment voelde ik iets aan m’n been. Ik schreeuwde het uit: ‘de hond heeft me gebeten, de hond heeft me gebeten!’ Achteraf bleek het een flauwe grap van Paolo. Maar ik was zo bang dat ik mijn dijspieren verrekte.”

Een blessure komt nooit gelegen, zeker niet als je net lekker in vorm bent. Mudingayi draaide in 2005 een prima seizoen toen-ie maandenlang buiten strijd was door die domme grap van zijn ploegmakkers. “We kwamen overeen om het voorval tussen ons te houden. Stel je voor dat de coach had ontdekt hoe ik geblesseerd raakte.” De middenvelder hing in 2017 zijn schoenen aan de haak.