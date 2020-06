Mist Radja Nainggolan herstart Serie A? KTH

10 juni 2020

Radja Nainggolan heeft zich op training bij Cagliari geblesseerd aan de rechterkuit. Het is nog onzeker hoe lang onze landgenoot aan de kant staat, maar hij lijkt onzeker voor de herstart van de Serie A met zijn Sardinische club, op 20 juni op bezoek bij Hellas Verona. De medische staf van Cagliari volgt zijn toestand op.

De 32-jarige Nainggolan, die aan Cagliari wordt uitgeleend door Inter en wiens toekomst onzeker is, was dit seizoen goed voor vijf goals en zes assists in 24 officiële duels (alle competities samen). Cagliari staat na een sterke heenronde maar een tegenvallende terugronde twaalfde in de Serie A.



