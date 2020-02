Milan wint van Torino en doet goede zaak, Saelemaekers blijft op de bank Redactie

17 februari 2020

22u47 0 AC Milan MIL MIL 1 einde 0 TOR TOR Torino Serie A Zonder glans heeft Milan weer aangeknoopt met de overwinning. In San Siro hadden de Rossoneri aan een goal van Rebic genoeg om Torino met lege handen naar huis te sturen. Milan doet met de zege een goede zaak in de strijd om Europees voetbal. Alexis Saelemaekers bleef negentig minuten aan de bank gekluisterd.

De Kroaat Ante Rebic maakte halverwege de eerste helft het doelpunt. Het was voor Milan de tiende zege van het seizoen in 24 wedstrijden. Saelemaekers kwam niet van de bank. De Milanezen hadden de laatste drie duels niet gewonnen. In de beker werd het donderdag 1-1 tegen Juventus, in de competitie was vorige week stadgenoot Inter met 4-2 te sterk en een week eerder werd het 1-1 tegen Hellas Verona.

Door de nipte zege is Milan nu de nummer 8. De club passeert Napoli en Bologna.