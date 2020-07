Milan swingt voorbij Bologna, Saelemaekers treft eerste keer raak Redactie

18 juli 2020

23u39 0 AC Milan MIL MIL 5 einde 1 BOL BOL Bologna Serie A Alexis Saelemaekers heeft z'n eerste doelpunt in het shirt van Milan te pakken. Onze 21-jarige landgenoot opende tegen Bologna de score, waarna Milan uiteindelijk nog vier keer scoorde: 5-1. De Rossoneri blijven zo ongeslagen sinds de coronabreak en doen volop mee voor Europees voetbal.

Milan verkeert in een uitstekende vorm en wou dat graag nog eens etaleren in het eigen San Siro. Met Bologna kreeg het de tiende van Italië over de vloer. De thuisploeg begon voortvarend en dat resulteerde al snel in kansen. Théo Hernandez stuitte eerst nog op Bologna-doelman Skorupski, maar enkele minuten later was het wel raak. Alexis Saelemaekers was het eindstation van een knappe Milanese aanval. De eerste goal voor onze landgenoot in het shirt van de Rossoneri.

🇧🇪 | Alexis Saelemaekers scoort z'n eerste goal in de Serie A! 🔴⚫



Milan bleef de wet dicteren. Nog voor het halfuur verdubbelde Hakan Calhanoglu de voorsprong. We leken de rust in te trekken met 2-0 op het scorebord, maar dat was buiten Takehiro Tomiyasu gerekend. De voormalige STVV-speler kapte Romagnoli uit en schoot heerlijk binnen.

Na de rust kon Bologna geen vervolg breiden aan die aansluitingstreffer. Milan kwam niet in de problemen en maakte er nog een ruime zege van. Bennacer, Rebic en Calabria legden de 5-1-eindstand vast. In de stand komen de Milanezen de top zes binnen. Saelemaekers en co zijn helemaal in de running voor deelname aan de Europa League.



