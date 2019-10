Mertens stak hem de loef af, maar Maradona is vol lof: “Dries is geboren als spits, alleen wist hij dat zelf niet” GVS

25 oktober 2019

13u50

Bron: Corriere dello Sport 0 Serie A Hij moest er even op wachten, maar Dries Mertens (32) wipte dan toch over Diego Maradona. De Rode Duivel zit aan 116 goals voor Napoli, de Argentijn heeft er eentje minder. In een interview met het Italiaanse Corriere dello Sport steekt ‘Pluisje’ zijn bewondering voor die andere ‘DM’ niet weg. “Hij is geboren als spits, alleen wist Dries het zelf niet.”

Minder minuten, minder strafschoppen, meer variatie in de wijze waarop. Met twee goals tegen Salzburg stak Dries Mertens de Napolitaanse God voorgoed voorbij wat betreft aantal goals voor Napoli. Mertens heeft er nu 116, Maradona klokte af op 115. “Ik heb Mertens toegejuicht”, zegt ‘Pluisje’ in een interview met Corriere dello Sport. “Het was zeker geen ontgoocheling dat hij beter deed dan mijn aantal goals. Toen hij dat doelpunt maakte, dacht ik aan de club Napoli en absoluut niet aan mezelf.”

What a night 😍 pic.twitter.com/xkvO7ShUY2 Dries Mertens(@ dries_mertens14) link

“Dries is geboren als een centrale spits, alleen wist hij dat zelf niet. Al die doelpunten kon hij niet maken moest hij geen aanvaller in hart en nieren zijn”, vervolgt Maradona, die ook vurig hoopt dat de Rode Duivel zijn aflopend contract bij de Napolitaanse club verlengt. “Ik zou graag iets ondernemen zodat hij niet vertrekt. Het is oké als professioneel voetballer om op zoek te gaan naar een beter salaris, maar het is nu eenmaal een feit dat Mertens nergens anders ter wereld zo geliefd, zo gerespecteerd, zo verwend wordt en zich zo belangrijk zal voelen als in Napels.”

Mertens is ouder dan 30, maar loopt, speelt en scoort met de frisheid en het enthousiasme van een jonge knul

De inmiddels 58-jarige Maradona - nu als coach aan de slag bij Gimnasia y Esgrima in z’n thuisland, doet dan ook een vurige oproep aan Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis. “Beste voorzitter, laat hem niet vertrekken. Hij is inmiddels ouder dan 30, ik weet het. Maar hij loopt, speelt en maakt goals met de frisheid en het enthousiasme van een jonge knul. Maar als Mertens echt andere oorden opzoekt, moet hij beseffen dat er altijd een plaatsje zal zijn bij mijn club. Ik heb Dries altijd een sympathieke gast gevonden. Hij is leuk, en speelt gewoon goed.”