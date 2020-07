Mertens speelt klein halfuurtje mee in simpele zege tegen Sassuolo, Rode Duivel goed voor assist Redactie

25 juli 2020

23u58 0 Napoli NAP NAP 2 einde 0 SAS SAS Sassuolo Serie A Napoli blijft de top zes in zicht houden in de Serie A. De ploeg van Dries Mertens won van Sassuolo met 2-0. De Rode Duivel begon op de bank, maar kwam na 67 minuten invallen.

Napoli en Sassuolo, ofwel het nummer 7 tegen het nummer 8 in de Serie A. Napoli is door de Coppa Italia al zeker van Europees voetbal volgend seizoen, maar mits een zege bleef de top vijf wel nog in zicht. Coach Gennaro Gattuso liet clubtopschutter Dries Mertens opnieuw op de bank starten. De Rode Duivel zag rechtsback Hysaj al snel de 1-0 maken. Pas helemaal aan het slot kon Napoli de score nog verdubbelen met een late goal van Allan. Sassuolo zag twee goals afgekeurd worden door de VAR.

Met de drie punten komt Napoli op 59 eenheden te staan in de Serie A. AC Milan heeft er als zesde in de stand 60. AS Roma is vierde met 61 punten. Er zijn nog twee speeldagen af te werken in Italië.

VIDEO: Allan legt de eindstand vast op assist van Mertens

GOAL | Allan verdubbelt de voorsprong voor Napoli op assist van Dries Mertens! 🤜🤛



2️⃣-0️⃣ #NapoliSassuolo 🇮🇹 pic.twitter.com/6x7USHvLg9 Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.