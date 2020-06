Mertens-shirts brengen Napoli geluk, Rode Duivel komt wel niet tot scoren tegen Hellas Verona Redactie

23 juni 2020

21u30 0 Hellas Verona VER VER 0 einde 2 NAP NAP Napoli Serie A Speciale shirts voor alle spelers bij Napoli. Er is er immers eentje clubtopschutter aller tijden geworden. Toch begon Dries Mertens tegen Hellas Verona op de bank. Napoli won met 0-2.

Een dolle week was het voor Dries Mertens. Onze landgenoot ging Diego Maradona voorbij als clubtopschutter aller tijden, hij won de Coppa Italia en op de koop toe verlengde hij zijn aflopende verbintenis bij Napoli met twee seizoenen.

Tijd voor wat rust, dacht coach Gennaro Gattuso. De Italiaanse pitbull van weleer zette zijn sterspeler op de bank, ook al voetbalden alle ploegmaats bij Napoli met een speciaal gemaakt truitje om Mertens te eren tegen Hellas Verona. De Rode Duivel zelf zou uiteindelijk een goeie twintig minuten krijgen.

Op dat moment stond Napoli al op een 0-1-voorsprong tegen Verona. Milik maakte de opener in de eerste helft na een hoekschop. De bezoekers waren niet veel beter dan de thuisploeg en kwamen zelfs goed weg toen de gelijkmaker werd afgekeurd door de VAR.

Het slotakkoord was wel weer voor Mertens en de zijnen. Invaller Lozano mocht aan de tweede paal een nieuwe hoekschop in doel verlengen: 0-2, match gespeeld. Met de simpele zege komt Napoli wat dichter bij de top vijf in de stand. Al zullen het vooral de truitjes zijn die we later nog van deze match zullen onthouden.



