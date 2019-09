Mertens scoort twee keer tegen Sampdoria. Zijn viering zorgt voor speculaties, maar Kat Kerkhofs is niet zwanger TLB

18u15 4 Napoli NAP NAP 2 einde 0 SAM SAM Sampdoria Serie A Dries Mertens blijft maar scoren. Tegen Sampdoria trof de 32-jarige Rode Duivel van Napoli, die vorige week ook al raak trof tegen San Marino, twee keer raak. De opvallende viering van zijn eerste treffer zorgde wel voor onterechte speculaties.

Mertens had maar dertien minuten nodig om voor de 1-0 te zorgen. De bal werd vanaf rechts strak voor doel gebracht door Di Lorenzo en Mertens kwam goed voor zijn verdediger. De Rode Duivel twijfelde niet en pegelde de 1-0 in de korte hoek binnen. Voor Mertens was dat toch alweer zijn zevende treffer in acht Serie A-matchen en dat mocht speciaal gevierd worden, moet onze landgenoot gedacht hebben.

De goaltjesdief greep de bal vast, stopte die onder zijn shirt en zette zich op de grond. Daarnaast deed de Leuvenaar ook nog alsof hij een stuur in zijn handen hield. Had de Rode Duivel heuglijk nieuws? Op de sociaalnetwerksites én in de Italiaanse media werd meteen flink gespeculeerd, maar dat bleek niet nodig. Kat Kerkhofs, de vrouw van Mertens, is niet zwanger.

Het bleef ook niet bij die ene treffer voor Mertens. Twintig minuten voor tijd trapte hij ook de 2-0 in doel. De ingevallen Fernando Llorente legde de bal goed terug en via een verdediger van Sampdoria ging de trap van Mertens in doel. De goal werd eerst afgekeurd voor buitenspel van Llorente, maar de VAR greep terecht in. Mertens zit nu aan 112 goals in het shirt van Napoli. Dat zijn er drie minder dan Diego Maradona en negen minder dan Marek Hamsik, de topschutter aller tijden van Napoli.

De goals van Mertens:

Hieronder kunt u de hoogtepunten van Napoli-Sampdoria bekijken: