Mertens over verlies tegen Juventus, gemiste penalty en invallersstatuut: “De trainer heeft de regels veranderd en dat moet ik accepteren”

04 maart 2019

10u13

Bron: Eleven Sports 0 Serie A Bij Napoli likken ze hun wonden na de 1-2-nederlaag van gisteravond tegen Juventus. Door die verliespartij volgen de Napolitanen nu al op 16 punten van Cristiano Ronaldo & co, en daar had onder meer Dries Mertens, die bij de rust mocht invallen, na afloop van de partij flink de pest in.

Over de nederlaag tegen Juventus: “We spelen echt goed en we verdienen vandaag zeker niet te verliezen. Dat is jammer, daar moeten we van leren. De titel wordt nu wel héél moeilijk, maar ik denk dat we ons moeten concentreren op de volgende wedstrijden en zien hoe het loopt. De volgende wedstrijd is donderdag en we gaan er alles aan doen om die te winnen.”

Over de gemiste penalty van Insigne: “Het was moeilijk. 0-2 achter tegen Juventus met een man minder... ‘t Is sowieso al moeilijk maar dan weet je dat het nog moeilijker zal worden. Maar ze krijgen een rode kaart, we maken de 1-2 en we krijgen een penalty op de 2-2. Dat is jammer dat je die niet scoort. Of ik hem niet wilde trappen? Jawel, maar de trainer heeft de regels veranderd. Dat moet je dan accepteren.”

Over zijn veranderde status bij Napoli: “Ja, we spelen een beetje anders, een ander soort voetbal. Het is dus aan mij om te kijken waarin ik pas en de wedstrijden die we spelen, probeer ik mijn best te doen.”

