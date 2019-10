Mertens moet de punten delen met Atalanta, Ancelotti met rood weggestuurd na woede-uitbarsting over controversiële fase Redactie

30 oktober 2019

21u00 0 Napoli NAP NAP 2 einde 2 ATA ATA Atalanta Serie A Status quo op plaatsen drie en vier in de Serie A. Atalanta en Napoli konden geen afstand van elkaar nemen. Resultaat: een billijk 2-2-gelijkspel.

Napoli - met Mertens op de bank - startte furieus met een dubbele kans in de openingsminuten: een kopbal van Kalidou Koulibaly op een corner werd gepareerd door doelman Pierluigi Gollini en niet veel later mikte Arkadiusz Milik een schot te centraal. Na een kwartier vond een flankvoorzet van Jose Callejon het hoofd van Nikola Maksimovic en stond het 1-0. Vijf minuten later kopte Milik nog tegen de paal. Vier minuten voor rust penetreerde Atalanta met knap samenspel door de Napolitaanse rangen en schoof Remo Freuler de gelijkmaker door de benen van een balende doelman Alex Meret. Ondanks het overwicht ging de thuisploeg met een 1-1 richting kleedkamers.

GOAL | Freuler legt de gelijkmaker binnen! 🔥



1️⃣-1️⃣ #NapoliAtalanta 🇮🇹 pic.twitter.com/h2IU66x6lU Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Enkele minuten na rust liet Mario Pasalic een grote kans liggen om Napoli op achterstand te zetten: het sein voor Napoli-coach Carlo Ancelotti om Dries Mertens in de strijd te gooien. In de 68ste minuut spatte een vrije trap van Milik uiteen op de dwarsligger. Een minuutje later mocht Timothy Castagne invallen voor de bezoekers. Even nadien werd Milik diep gestuurd door Fabian Ruiz na dom balverlies bij Atalanta. De Pool omspeelde doelman Gollini en deponeerde de bal netjes in doel.

GOAL | Milik brengt Napoli opnieuw op voorsprong! 💪



2️⃣-1️⃣ #NapoliAtalanta 🇮🇹 pic.twitter.com/T2vkIfkdqc Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Het venijn zat daarna letterlijk in de staart: in minuut 85 werkte Simon Kjaer Fernando Llorente tegen de grond. De ref en de videoref zagen er geen graten in, terwijl Josip Ilicic even later randje-buitenspel alleen voor de doelman kwam. De Sloveen werkte koelbloedig af, tot grote frustratie bij al wat Napoli was.

De immer gentleman Carlo Ancelotti ging in z’n protest zodanig over de schreef dat de ref de Italiaan prompt met rood naar de tribunes verwees. Hetzelfde voor één van z’n assistenten. In blessuretijd miste Ilicic nog de winning goal: het bleef 2-2. Atalanta mist zo de kans om - zij het voorlopig - naast Juve op de tweede plaats te komen in de stand.

VAR | Na tussenkomst van de VAR wordt het doelpunt alsnog goedgekeurd! 👀



2️⃣-2️⃣ #NapoliAtalanta 🇮🇹 pic.twitter.com/eUkyaAleo5 Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link