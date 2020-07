Mertens moet al na halfuur de strijd staken, Rode Duivel krijgt knie van opponent vol in onderrug Redactie

19 juli 2020

21u28 0 Napoli NAP NAP 2 einde 1 UDI UDI Udinese Serie A Pech voor Dries Mertens. De Rode Duivel van Napoli heeft tegen Udinese de strijd al na amper 31 minuten moeten staken. Mertens kreeg in San Paolo vlak voor de drankpauze de knie van Udinese-verdediger Rodrigo Becao vol in zijn onderrug.

Mertens kermde het uit van de pijn, maar probeerde het na de korte pauze nog wel even. De Rode Duivel ondervond echter te veel last en liet zich vervangen door Arek Milik, die meteen voor de gelijkmaker zorgde. Napoli won de match uiteindelijk nog met 2-1 dankzij een treffer van Politano in het absolute slot van de match. Hoe ernstig de blessure van Mertens is, moet nog blijken.

Op 8 augustus wacht Napoli nog een belangrijke afspraak: de terugmatch van de 1/8ste finales in de Champions League tegen FC Barcelona. De heenmatch eindigde op 1-1, Mertens scoorde toen.

De hoogtepunten van Napoli-Udinese:



