Mertens loodst Napoli met doelpunt voorbij AS Roma, maar moet nadien trekkebenend naar de kant Redactie

31 maart 2019

16u55 0 AS Roma ROM ROM 1 einde 4 NAP NAP Napoli

Achter de vrijwel onbereikbare koploper Juventus blijft Napoli in de Serie A een standvastige runner-up. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti pakte bij subtopper AS Roma op overtuigende wijze drie punten: 1-4. Dries Mertens deed zijn duit in het zakje, hij tekende voor de tweede treffer. Op het uur moest de Rode Duivel wel naar de kant, over de ernst van z’n blessure is nog niets bekend. Voor de bezoekers kwamen Arek Milik, Simone Verdi en Amin Younes voorts nog tot scoren. Diego Perotti bracht op slag van rust uit een strafschop de gelijkmaker op zijn naam.

Nummer drie Inter kan straks met een overwinning tegen Lazio de marge met Napoli terugbrengen tot zeven punten. AC Milan, dat gisteren met 1-0 verloor bij Sampdoria, staat als nummer vier op twaalf punten van de club uit Napels.

GOOOAL | Daar heb je al meteen Arkadiusz Milik met het eerste doelpunt! ⏱☄️



0️⃣-1️⃣ #RomaNapoli 🇮🇹 pic.twitter.com/LPVYMGzvfr Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Perotti maakt gelijk vanop de stip! 👊



1️⃣-1️⃣ #RomaNapoli pic.twitter.com/I5S7aVdmEs Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOOOAL | @dries_mertens14 trapt Napoli terug op voorsprong! 🇧🇪🙌



1️⃣-2️⃣ #RomaNapoli 🇮🇹 pic.twitter.com/YhtWFXy6vH Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Verdi pikt ook zijn doelpunt mee! 💥



1️⃣-3️⃣ #RomaNapoli 🇮🇹 pic.twitter.com/6pCGfPfzsk Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

WISSEL | @driesmertens14 wordt vervangen en verlaat trekkebenend het veld! 🤕#RomaNapoli 🇮🇹 pic.twitter.com/h3SGyItc6C Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Amin Younes breidt de voorsprong verder uit voor Napoli! 😘



1️⃣-4️⃣ #RomaNapoli 🇮🇹 pic.twitter.com/lLnKV7Ieed Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link