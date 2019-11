Mertens kan met Napoli tegen Genoa al voor vierde wedstrijd op rij niet winnen Redactie

22u48 0 Napoli NAP NAP 0 einde 0 GEN GEN Genoa

Napoli is op de twaalfde speeldag van de Italiaanse Serie A blijven steken op een 0-0 gelijkspel thuis tegen Genoa. Dries Mertens speelde de hele wedstrijd, maar kon al voor de vierde wedstrijd op rij niet winnen. Na gelijke spelen tegen SPAL en Atalanta en een nederlaag tegen AS Roma, geraakten Mertens en co zaterdag ook niet voorbij nummer zeventien Genoa. Napoli is zelf pas zevende na twaalf wedstrijd, met de volle twaalf punten minder dan leider Inter.

De positie van coach Carlo Ancelotti wordt nu kritiek. Eerder deze week raakte al bekend dat de 60-jarige Italiaan op de wip zat door de povere resultaten, maar ook door de slechte sfeer in de spelersgroep. Mertens en co weigerden na de Champions League-wedstrijd tegen Salzburg naar een trainingskamp af te zakken, en vertrokken prompt huiswaarts.