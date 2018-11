Mertens helpt met knappe assist Napoli aan zuinige zege, match even gestaakt door plensbui Redactie

10 november 2018

22u41 1 Genoa GEN GEN 1 einde 2 NAP NAP Napoli Serie A Na een bizarre partij in kletsnatte omstandigheden heeft Napoli met een zuinige 1-2 gewonnen op het veld van Genoa. De Napolitanen kwamen achter, maar wonnen na een fijnzinnige assist van invaller Dries Mertens en een owngoal tóch. De wedstrijd werd vlak na rust even gestaakt door de slechte staat van het veld - de spelers waren haast aan het schaatsen.

Cristian Kouamé bracht Genoa in de twintigste minuut op voorsprong. Fabián Ruiz maakte na ruim een uur op aangeven van Dries Mertens - net op tijd fit en ingevallen aan de rust - gelijk. De Rode Duivel legde met een fijnzinnig hakje af tot bij zijn Napolitaanse ploegmaat. De thuisploeg leek op weg naar een gelijkspel, totdat Davide Biraschi in de 86ste minuut een schot van Lorenzo Insigne achter zijn eigen doelman werkte: 2-1. Ook bij Genoa viel er trouwens een landgenoot in: Stephane Omeonga.

Napoli verkleinde de achterstand op Juventus tot drie punten. De koploper uit Turijn gaat morgen nog wel op bezoek bij AC Milan.

Het duel werd in de tweede helft nog even onderbroken toen het speelveld na hevige regenval blank was komen te staan.