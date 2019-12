Mertens en Napoli zaten al even niet meer samen over verlengd verblijf, Dortmund en Inter bijten (nog) niet KTH/GVS

12u40 0 Serie A Waar ligt de toekomst van Dries Mertens (32)? Napoli bezweek nog altijd niet voor de eisen van de Rode Duivel, wiens contract eind juni verloopt en daarom vanaf Nieuwjaar elders kan tekenen. Borussia Dortmund en Inter volgen de situatie nauwlettend op, maar bijten vooralsnog niet.

Dries denkt na. Zijn contract bij de Napolitaanse club verloopt eind dit seizoen en als 32-jarige is het belangrijker dan ooit om zijn nabije toekomst grondig te overpeinzen. Napoli wilde tot voor kort graag verder met de op één na beste schutter aller tijden van de Gli Azzurri, maar blijft worstelen met z’n eisen. Volgens Italiaanse media biedt Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis hem een contract van twee jaar aan met behoud van salaris. Dat bekent: circa 4,2 miljoen euro per jaar.

Mertens zou enerzijds een verhoging van een half miljoen euro willen en anderzijds een verlenging van drie jaar voor ogen hebben. Een verzoek waar De Laurentiis niet eens over wil nadenken. Drie weken geleden niet, vandaag nog steeds niet. Status quo dus, sinds de aanstelling van nieuwe coach Gattuso op 11 december was er zelfs geen contact meer. Een indicatie dat de beslissing zo stilaan gevallen is?

Haaland

Aangezien het contract van Mertens op 30 juni 2020 verloopt, kan hij een halfjaar daarvoor in principe al tekenen bij een andere club. Tenzij Napoli de komende tien dagen toch bezwijkt voor de verlangens van de spits. Borussia Dortmund en Inter houden de situatie nauwlettend in de gaten, maar het is niet dat Mertens het Napolitaanse bestuur stevig onder druk kan zetten met nadrukkelijke interesse. Het lijkt immers dat Mertens er nog geen prioriteit is. Inter heeft nog andere lijntjes openliggen terwijl Dortmund mikt op het Noorse wonderkind Erling Braut Haaland (19). Interesse uit China en Saoedi-Arabië wuifde Mertens eerder al weg.