Mertens en Napoli steviger op kop, Lukaku wint knotsgekke match met Lazio, AS Roma zonder Nainggolan op eigen veld onderuit TLB

20u05

Bron: Eigen berichtgeving 19 Getty Images Serie A Dries Mertens en Napoli hebben geen puntenverlies geleden op de twintigste speeldag van de Serie A. De blauwhemden wonnen op eigen veld met 2-0 tegen Hellas Verona en zetten Juventus minstens tot vanavond op vier punten. Voorts won Jordan Lukaku een spektakelstuk met Lazio, leed Dennis Praet met Sampdoria een pijnlijke nederlaag tegen kneusje Benevento en ging AS Roma op eigen veld onderuit.

Napoli had de handen vol met degradatiekandidaat Hellas. De fiere leider beet lange tijd de tanden stuk op de traditieclub, maar Mertens leek daar verandering in te brengen. 'Driesje' leek na rust de ban te breken toen hij een mislukt schot van Hamsik tegen het net duwde, maar de treffer werd -terecht- afgekeurd. Bij Hellas begonnen ze te dromen van een stunt, maar die droom werd doorprikt door Kalidou Koulibaly. De Senegalese verdediger (ex-Genk) torende boven Hellas-doelman Nicolas uit en deed San Paolo dan toch ontploffen. In minuut 78 stelde Jose Maria Callejon de driepunter vervolgens helemaal veilig.

REUTERS

Getty Images

Lazio wint ruim, Lukaku speelt de hele match

Waar ze bij Napoli redelijk kwistig waren met de goals, was dat in de partij tussen SPAL en Lazio niet het geval. De toeschouwers in Ferrara werden, vooral in de eerste helft, verwend. Na een héérlijke actie opende Luis Alberto de score na vijf minuten, maar drie minuten later maakte Antenucci vanaf de stip alweer gelijk. Immobile deed de meegereisde fans uit na twintig minuten echter alweer juichen en de prijsschutter van Lazio maakte er zeven minuten later zelfs 1-3 van. Net voorbij het halfuur milderde Antenucci tot 2-3, maar met een treffer in minuut 41 stuurde Immobile de hoofdstedelingen toch met een dubbele buffer de kleedkamers in. Met zijn vierde (!) van de namiddag legde Immobile in minuut 51 vast. Jordan Lukaku speelde de hele match.

EPA

EPA

Getty Images

Praet ten onder tegen kneusje

Dennis Praet, na 59 gewisseld, en Sampdoria zijn een vernedering rijker. De club uit Genua verloor op de twintigste speeldag in de Seria A immers om 3-2 op het veld van Benevento, dat na negentien speeldagen nog maar vier punten had weten te verzamelen.

Lange tijd was er nochtans geen vuiltje aan de lucht voor Sampdoria. Gianluca Caprari opende de score vlak voor rust voor de bezoekers, maar Massimo Coda maakte twintig minuten voor tijd gelijk. Later scoorde Benevento nog twee keer via opnieuw Coda en Enrico Brignola. De 3-2 van Dawid Kownacki leverde niets meer op.

Getty Images

Getty Images

EPA

Jonge Belg valt in bij Genoa

Stéphane Omeonga (21) mocht zes minuten voor tijd invallen bij Genoa, dat de drie punten thuishield tegen Sassuolo (1-0). Een andere invaller, Galabinov (80.), zorgde voor het enige doelpunt van de partij voor de thuisploeg.

Atalanta boekte een knappe overwinning bij AS Roma (1-2), dat het deed zonder de disciplinair geschorste Radja Nainggolan. Marten de Roon speelde een hoofdrol bij de bezoekers uit Bergamo. De Nederlandse international scoorde de tweede treffer, maar kreeg daarna ook een rode kaart. Cornelius had na een kwartier Atalanta op voorsprong gezet. Met een man minder in de tweede helft hield een knokkend Atalanta stand. Dzeko tekende nog wel voor de snelle aansluitingstreffer, maar een uitstekend keepende Berisha voorkwam de gelijkmaker van AS Roma.