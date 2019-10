Mertens en Napoli stellen teleur bij SPAL, Castagne en Atalanta halen zwaar uit: 7-1 Redactie

27 oktober 2019

17u25 0 SPAL SPF SPF 1 einde 1 NAP NAP Napoli

Net nu Juventus en Inter zaterdag bleven steken op draws, liet ook Napoli na te winnen. Op bezoek bij laagvlieger SPAL, het nummer voorlaatst, werd het 1-1. Milik scoorde al snel, maar Kurtic maakte al even snel gelijk. Mertens, na zijn dubbel woensdag in Salzburg op zoek naar goal 117 voor Napoli, werd na 73 minuten vervangen door Llorente. Winnaar van de speeldag in de Serie A werd zo Atalanta. 7-1 maar liefst tegen Udinese, Castagne speelde de hele match en zag in het Gewiss-stadion van Bergamo Josip Ilicic (2), Luis Muriel (3), Pasalic en Traoré scoren. Opmerkelijk: Stefano Okaka, gewezen spits van Anderlecht, had er nog 0-1 van gemaakt. Atalanta is met 28 gemaakte goals de tweede vlotst scorende ploeg in Europa, na Manchester City. Juventus (1-1 bij Lecce) leidt met 23 punten na negen duels. Inter (2-2 tegen Parma) volgt met 22 punten. Atalanta heeft er 20, Napoli staat op 17 punten.

Meer over Atalanta

Napoli

sport

sportdiscipline

voetbal

Juventus

Inter