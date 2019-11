Mertens en Napoli komen niet tot scoren tegen laagvlieger Genoa Redactie

09 november 2019

22u48 0 Napoli NAP NAP 0 einde 0 GEN GEN Genoa

Napoli is voorlopig geen schim meer van de succesvolle ploeg van de afgelopen seizoenen in de Serie A. De nummer twee van de laatste twee jaar kwam voor eigen publiek tegen Genoa niet verder dan een gelijkspel: 0-0. Dries Mertens speelde de volle negentig minuten. Napoli heeft in twaalf duels al een achterstand van twaalf punten op de huidige leider Inter - dat met 2-1 won van Hellas Verona - opgelopen. Juventus kan morgen de koppositie weer in handen nemen. De kampioen heeft weer een punt meer dan de ploeg van Lukaku als AC Milan wordt verslagen.