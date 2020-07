Mertens en Napoli gaan onderuit op bezoek bij Atalanta van Castagne Redactie

02 juli 2020

21u26 0 Atalanta ATA ATA 2 einde 0 NAP NAP Napoli Serie A Timothy Castagne heeft het duel der Duivels met Dries Mertens gewonnen. Atalanta had genoeg aan twee doelpunten vlak na de rust om de drie punten thuis te houden tegen een matig Napoli. Marko Pasalic en Robin Gosens waren de schutters van dienst. Mertens ging nog voor het uur naar de kant.

Met Atalanta en Napoli stonden twee ploegen in vorm tegenover elkaar in Bergamo. Atalanta won zijn drie wedstrijden na de herstart en scoorde daarin 10 doelpunten. Napoli won de bekerfinale tegen Juventus en pakte 7 op 9 in de Serie A. Met Dries Mertens en Timothy Castagne stonden er ook nog twee Rode Duivels aan de aftrap. Alle ingrediënten waren aanwezig voor een aangename wedstrijd. Behalve de sfeer dan.

Napoli schuwde het initiatief niet en stak meteen zijn neus aan het venster via Insigne. Atalanta groeide gaandeweg in de wedstrijd en prikte tegen via Gomez. Ospina haalde de bal goed uit de benedenhoek, maar dat zou ook z’n laatste actie zijn. De Colombiaan kwam hard in aanraking met medespeler Mario Rui en moest naar de kant. Nadien kwam enkel Atalanta nog dicht bij een goal na een rommelige fase. Mertens en Castagne gingen naar binnen met een 0-0-ruststand.

De thuisploeg kwam met inspiratie uit de kleedkamer en dat resulteerde in twee snelle doelpunten. Marko Pasalic kopte een voorzet van Gomez tegen de touwen, Robin Gosens verdubbelde de voorsprong na goed voorbereidend werk van een gretige Castagne. Mertens werd meteen na de 2-0 naar de kant gehaald, er was dan nog geen uur gespeeld. Atalanta kwam niet meer in de problemen en is goed op weg om zich te plaatsen voor de Champions League. Napoli is dankzij de bekerwinst al zeker van deelname aan de Europa League.



