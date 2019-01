Mertens en Napoli blijven op het veld van AC Milan steken op doelpuntenloos gelijkspel, Juventus kan morgen profiteren Redactie

26 januari 2019

22u25 0 AC Milan MIL MIL 0 einde 0 NAP NAP Napoli

Op de 21e speeldag in de Italiaanse Serie A speelden Dries Mertens en Napoli 0-0 gelijk in een boeiende topper tegen AC Milan. Piotr Zielinski kreeg voor Napoli in de slotfase op een counter een grote kans om zijn ploeg alsnog de drie punten te bezorgen. De middenvelder schoot de bal echter op doelman Gianluigi Donnarumma. Bij de bezoekers uit Napels kreeg Fabián Ruiz in blessuretijd zijn tweede gele kaart wegens hands. In de eerste helft had Ruiz ook al hands gemaakt. Napoli-coach Carlo Ancelotti werd in de slotfase nog naar de tribune gestuurd. Mertens werd tien minuten voor tijd gewisseld. Napoli is tweede in de stand met 48 punten, acht minder dan leider Juventus, dat zondag bij Lazio speelt. AC Milan blijft vierde met 35 punten.

