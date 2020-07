Mertens blikt terug op zeven jaar Napoli: "In het eerste seizoen met Sarri als coach was ik altijd boos" XC

18 juli 2020

12u17

Bron: Belga/UEFA 3 Serie A Dries Mertens blikte in een interview met de UEFA terug op zeven jaar Napoli. In 2013 maakte de Rode Duivel de overstap van PSV Eindhoven om in Zuid-Italië uit te groeien tot een clubicoon en de topschutter aller tijden. Mertens sprak opnieuw vol lof over "zijn" Napels, maar had het ook even over een mindere periode.

"Ik heb me hier snel thuisgevoeld en snel de taal geleerd", begon Mertens zijn uitleg. "Dat maakte alles zoveel makkelijker. De mensen ademen hier voetbal. En dan spreek ik letterlijk over iedereen, ook grootmoeders en kleine kinderen. Van 's morgens vroeg babbelen ze over voetbal. Ongelooflijk."

Mertens had het sportief nochtans niet altijd even makkelijk in de Laars. In het eerste seizoen onder leiding van Maurizio Sarri (2015-2016), de huidige coach van Juventus, startte hij slechts zes wedstrijden. "In die periode was ik altijd boos", legde Mertens uit. "Sarri zei altijd hoe belangrijk ik voor het team was en dat ik geduldig moest wachten op mijn kansen. En op een dag zette hij mij als diepe spits. Ik ben heel blij dat hij dat destijds heeft gedaan. Het heeft mijn leven veranderd."

De huidige coach, Gennaro Gattuso, nam in december vorig jaar over van Carlo Ancelotti. "Hij is op dit moment de best mogelijke coach voor Napoli", aldus Mertens. "Hij geeft jonge spelers veel kansen. Als speler won hij veel prijzen en hij weet hoe dat voelt. Dat mist de spelersgroep nog."

Napoli speelt op 8 augustus zijn terugwedstrijd van de achtste finales van de Champions League, bij Barcelona. In het heenduel in Napels bleef de thuisploeg steken op een 1-1-gelijkspel. Voor Mertens zelf is het tot dusver een uitstekende campagne. "Ik zit al aan zes goals momenteel en ben daar heel blij mee. Het enige negatieve is die tegengoal thuis tegen Barcelona in de achtste finales. We weten dat het in Barcelona moeilijk wordt, maar als je goed voorbereid bent, weet je nooit wat er kan gebeuren. Barcelona speelt thuis heel sterk. Toch is het vertrouwen bij ons er."

