Mertens bedolven onder superlatieven: "Hij is van een buitenaards niveau" MDB

Bron: Corriere dello Sport 0 Photo News Serie A Dries Mertens deed gisteren op de Italiaanse velden opnieuw monden openvallen. Op bezoek bij Genoa (2-3-zege) legde de nummer 14 van Napoli er nog maar eens twee in het mandje waardoor de superlatieven in Italië werden boven gehaald.

'Marsman Mertens' titelde de krant Corriere dello Sport. En ook zijn coach stak de bewondering van zijn diepe spits niet onder stoelen of banken. "Zijn lichaamsbeheersing is van een buitenaards niveau", stak Maurizio Sarri van wal.

"We dachten allemaal dat Mertens een flankspeler was, maar hij is een aanvaller. Ook als diepe spits is hij buitengewoon. Hij heeft duidelijk verschillende eigenschappen die Gonzalo Higuain ook heeft."

De toonaangevende sportkrant Gazzetta dello Sport heeft het dan weer over een "magische Mertens".

