Matthijs de Ligt schiet leider Juventus naar overwinning in Turijnse derby AB

02 november 2019

22u43 0 Torino TOR TOR 0 einde 1 JUV JUV Juventus

Juventus heeft geen steek laten vallen in de Turijnse derby. Al had de ‘Oude Dame’ weinig overschot op het veld van Torino. Voor één keer was niet Cristiano Ronaldo de uitblinker bij Juve, maar wel Matthijs De Ligt. De Nederlandse verdediger schoot zijn ploeg op corner naar een 0-1-overwinning. Juventus blijft zo leider in de Serie A. Het Inter van Romelu Lukaku, dat eveneens nipt ging winnen in Bologna, volgt op één punt en is de grote uitdager van Juventus dit jaar.

GOAL | de Ligt opent de score in de Turijnse derby! 💥



0️⃣-1️⃣ #ToroJuve 🇮🇹 pic.twitter.com/PS8QMqXz5x Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

