Mario Balotelli wil Serie A laten stilleggen: "Gezondheid spelers moet nog altijd voorop staan"

09 maart 2020

16u07 2 Serie A Mario Balotelli heeft zich op sociale media gemengd in het debat over de situatie in de Serie A. Wat de Brescia-spits betreft, wordt de competitie meteen stopgezet.

Het Italiaanse voetbal gaat al weken gebukt onder het coronavirus. Diverse wedstrijden werden afgelast of achter gesloten deuren gespeeld. Toch wil Balotelli nog een stapje verder gaan. Hij pleit ervoor de Serie A te annuleren.

“Mij maak je heus geen blaasjes wijs. Zelfs al speel je in een leeg stadion, kun je als speler nog steeds besmet worden. Waarom zouden we moeten voetballen? Om mensen te plezieren? Of om geen geld te verliezen? Stop met die onzin of herpak jullie! De gezondheid van de spelers staat nog steeds voorop”, aldus Super Mario.

De Italiaan reageerde op een tweet van Damiano Tommasi. Dat is de voorzitter van de Italiaanse spelersvakbond. Hij wil dat de competitie wordt stilgelegd tot de situatie weer onder controle is. “Ik ben het voor 100 procent met je eens. Geld is onze gezondheid niet waard. Laten we alstublieft wakker worden”, reageerde Balotelli. Gisteren pleitte de minister van Sport ook al voor het stopzetten van de Italiaanse competitie.