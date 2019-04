Exclusief voor abonnees Maradona voorbij of nog één slag slaan? Dries Mertens staat voor dilemma aan eind van dit seizoen Jonas Van De Veire en Niels Poissonnier

11 april 2019

06u15 0 Serie A De geschiedenisboeken lonken voor Dries ­Mertens (31). Op jacht naar een eerste Europese prijs voor Napoli in dertig jaar. En volgend ­seizoen recordschutter aller tijden?

Ieder jaar wordt het verlangen groter. Onder Napels ligt een vulkaan die al vijf jaar borrelt, maar niet uitbarst. De Azzurri snakken sinds het laatste ­succes in 2014, de Coppa Italia, naar een nieuwe prijs. Tot frustratie van ­velen laat Juventus in eigen land evenwel geen enkele kruimel liggen. Vorig jaar droomde Napoli tot drie speeldagen voor het einde van de ­Scudetto, maar verloor het in alle ­euforie de kalmte. Dit jaar was er van enige hoop geen sprake, Napoli hinkte al vroeg een straat achter Juve. Máár... Napoli is wel nog actief in ­Europa, zonder die hebberige ‘Oude Dame’ als concurrent. In de kwart­finales van de Europa League wacht een zware, maar geen onoverkomenlijke, uitdaging. Dertig jaar na het winnen van de UEFA Cup loert een kans op nieuw Europees succes.

