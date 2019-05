Maradona nu ook voorbij: Mertens met nummer 107 voor Napoli, dat nu zeker is van tweede plaats ODBS

05 mei 2019

23u10 4 Napoli NAP NAP 2 einde 1 CAG CAG Cagliari Serie A Zijn eerste kopbal was na een geweldige redding van doelman Cragno nog via de deklat geen goal, zijn tweede kopbal was wel raak. De derde opeenvolgende match dat Mertens scoort, zijn 82ste goal in de Serie A, nummer 107 voor Napoli. Goed voor 2-1-winst tegen Cagliari. Met die 82 stuks doet hij nu één goal beter dan de legendarische Diego Armando Maradona. E nkel Marek Hamsik (100) en Antonio Vojak (102) deden voor de ‘Partenopei’ ooit nog beter in de Serie A. Ook Timothy Castagne stond aan het kanon van Atalanta, dat dicht bij Champions League-voetbal is.

:white_check_mark: 14de treffer van het seizoen

:white_check_mark: derde best scorende @sscnapoli-speler ooit (107 :soccer:)

:white_check_mark: meer doelpunten dan Diego Maradona in de @SerieA



.@dries_mertens14 viert zijn 32e verjaardag in stijl! :crown::tada: pic.twitter.com/7V6wxQreSG Play Sports(@ playsports) link

Amper 15.000 toeschouwers in het San Paolo, het voetbal heeft al veel harder geleefd in het zuiden van de laars. De dominantie van Juventus laat zich voelen bij de concurrentie. Mits winst was Napoli nochtans zeker van de tweede plaats, maar daar zag het lang niet naar uit. Pas na het uur een schot tussen de palen, maar het was wel meteen raak. Pavoletti klopte Meret in zijn verste hoek. Met Mertens als aanjager en gevaarlijkste thuisspeler, leek het niets te gaan worden tegen een defensief sterk Cagliari. Slechts één zege in de laatste vijf competitieduels voor de Napolitanen. Mertens had ook geen geluk toen Cragno met een geweldige éénhandige save zijn kopbal nog tegen de deklat tikte. Net niet. Vijf minuten voor tijd had Cragno geen verhaal toen Mertens opnieuw zijn hoofd kon zetten op een voorzet van linkerflank Ghoulam. Een mooi verjaardagsgeschenk alvast: morgen wordt Mertens er 32.

ZOT ZOT ZOT | Na een tussenkomst van de VAR fluit de arbiter een penalty voor Napoli. Insigne scoort in de allerlaatste seconde! Het is 2-1!!😱😱



🇮🇹#NapoliCagliari 2⃣-1⃣ pic.twitter.com/oUjzk6L2cM Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

En Napoli kreeg nog meer dan het verdiende. Ref Chiffi legde diep in blessuretijd na ingrijpen van de VAR de bal op de stip na vermeend hands van Cacciatore. Een al dan niet aangeschoten bal en al dan niet in de zestien. Wegens protest kreeg bezoeker Ionita nog rood. Niet Mertens, maar Insigne mocht de penalty omzetten. Napoli net als vorig seizoen tweede met 73 punten. Juventus (89 ptn) is al een tijdje zeker van de scudetto.

GOAAL| Het eerste schot op doel en meteen de eerste goal! Cagliari opent de score!💥🤓



🇮🇹#NapoliCagliari 0️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/Lm3U76Suxq Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

In de strijd om een Champions League-ticket deed Atalanta bijzonder goeie zaken. Het won met 1-3 bij Lazio, waar Jordan Lukaku nog altijd ontbreekt met een knieblessure en Silvio Proto op de bank zat. Rode Duivel Timothy Castagne maakte even voor het uur de 1-2 met een schot laag over de grond. Parolo (3') had Lazio al vroeg op voorsprong gebracht, Zapata (22') maakte gelijk. Djimsiti (76') breidde in het slot nog uit tot 1-3. Met nog drie matchen te spelen heeft het nummer vier Atalanta een voorsprong van drie punten op AS Roma, dat bij Genoa op 1-1 bleef steken. Inter heeft als derde een puntje meer dan Atalanta.

GOAAAAAAL | Onze landgenoot Castagne trapt Atalanta op voorsprong ! 🇧🇪👌🏻#LazioAtalanta 1️⃣ - 2️⃣ pic.twitter.com/25rEYgN983 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Dennis Praet speelde met Sampdoria 3-3 gelijk bij Parma. Alves (2') opende de score voor Parma, Quagliarella (28', 61') en Defrel (38') draaiden de rollen om en maakten er 1-3 van. De thuisploeg raapte toch nog een punt dankzij Kucka (67') en Bastoni (72').

