Mandzukic schenkt Juventus de zege in topper tegen Inter dat het zonder Nainggolan moest stellen Redactie

07 december 2018

22u26 1 Juventus JUV JUV 1 einde 0 INT INT Internazionale Serie A Juventus heeft geen schade opgelopen in de topper tegen Inter. Het kwam eerst nog goed weg nadat het schot van Gagliardini tegen de paal belandde, maar na de rust kopt Mandzukic de 1-0-eindstand op het bord. Radja Nainggolan ontbrak nog bij Inter met een enkelblessure.

Juventus dendert zo verder in de Serie A. In vijftien wedstrijden puurde de ‘Oude Dame’ liefst 43 punten. Vanavond volgde zege nummer veertien. Slechts een keer lieten Cristiano Ronaldo en co dit seizoen punten liggen in de Italiaanse eerste klasse. Thuis tegen genoa geraakte het niet verder dan een 1-1-gelijkspel.

Niet Cristiano Ronaldo, maar wel Mario Mandzukic maakte vanavond in Turijn het verschil. De Portugees João Cancelo schilderde het leer op de knikker van de Kroatische spits die bijna niets anders kon dan het leer in doel koppen. Asamoah verloor de spits uit het oog en dat moet je bij een killer als Mandzukic uiteraard niet doen in de zestien.

GOAL | Mario Mandzukic breekt de ban in deze topper! 🔥🇭🇷#JuveInter 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/aRwNco5b2q Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

PAAL | Wat een unieke kans voor @Inter! Nog steeds 0-0. 😤#JuveInter 0️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/WONj6KJA6Q Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link