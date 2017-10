Mandzukic krijgt twee keer geel in drie (!) seconden, maar dat kan Juventus niet deren: 2-6 op Udinese PL

Juventus heeft in de Serie A geprofiteerd van de eerste misstap van koploper Napoli (0-0 tegen Inter, red.). De landskampioen won zijn uitwedstrijd bij Udinese met 2-6. Opmerkelijk: al na 26 minuten moest Juventus met tien man verder. Mandzukic kreeg binnen een tijdsbestek van drie seconden twee keer geel. Juventus verspeelde met een man minder eerst nog wel een voorsprong, maar wist daarna de winst met ruime cijfers veilig te stellen. Voor Juve kwamen Sami Khedira (3), Samir (own), Rugani en Pjanic tot scoren. Perica en Danilo waren trefzeker voor Udinese. Juventus nadert in het klassement tot op drie punten van Napoli.

Nipte zeges AS Roma en Atalanta

AS Roma ging met 0-1 winnen op het veld van Torino. De Romeinen domineerde de hele wedstrijd, maar klommen pas halfweg de tweede helft op voorsprong. Aleksandar Kolarov borstelde een vrije trap in de kruising. Aanvoerder Radja Nainggolan maakte de volledige wedstrijd vol. AS Roma, dat nog een inhaalwedstrijd te goed heeft, staat met 18 punten op de vijfde plaats. Atalanta hield tegen Bologna de punten thuis dankzij een doelpunt van Andreas Cornelius. Timothy Castagne speelde de hele wedstrijd voor de thuisploeg, die met 12 punten de twaalfde plaats bezet.

Triest record voor Benevento

Benevento verloor van Fiorentina met 0-3, waardoor de promovendus na negen speeldagen nog altijd zonder punten troosteloos laatste staat in de Serie A. Een unicum in de geschiedenis van het Italiaanse kampioenschap. Tot zondag deelde Benevento het trieste record met Venetië, dat zijn eerste acht matchen verloor tijdens het seizoen 1949-1950. Benevento, een stad van zo'n 60.000 inwoners, promoveerde vorig seizoen voor de allereerste keer in zijn geschiedenis naar de Serie A. Het team scoorde in negen matchen slechts twee doelpunten en incasseerde er 22.