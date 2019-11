Lukaku scoort zijn tiende en is Inters meest trefzekere debutant in meer dan 70 jaar KTH / NVE

24 november 2019

08u30 4 Torino TOR TOR 0 einde 3 INT INT Internazionale Serie A Nog nooit zat hij in competitieverband zo snel in de dubbele cijfers. De hoofdrol op Torino liet hij aan anderen, maar met de 0-3 voor het uur krikte Romelu Lukaku zijn stats nog wat op. Antonio Conte kan zijn geluk niet op: “Een geslaagde transfer.” De meeste trefzekere debutant voor de Nerazzurri in meer dan 70 jaar.

Lukaku zit nu aan 10 goals in 13 Serie A wedstrijden voor Inter. Straffe reeks waarvoor zelfs de andere grote Interspitsen destijds moesten passen - zelfs de grote Ronaldo. Enkel Stefano Nyers lukte in 1948-1949 gelijkaardige stats in de Italiaanse topklasse. Een beetje historie.

De laatste 8 seizoenen scoorde Lukaku telkens 10 of meer goals -2014-15 bij Everton was zijn dieptepunt met slechts 10. Stilaan nadert hij de mijlpaal van 250 carrièredoelpunten. Nog een. Spaart hij die voor de Champions League waarin hij dit seizoen nog niet doeltreffend was?

“Het maakt me niet uit of ik de duurste aanwinst ben”, zegt Lukaku in de Corriere. “Het zou mooi zijn om topschutter te worden, maar ik ga niet zeggen dat ik die kroon wil. Zo zit ik niet in mekaar. Het team komt eerst. Tot dusver loopt alles op wieltjes, maar ik wil nog beter worden. Ik wil Inter terugbetalen voor het vertrouwen. Dat ze een goede zaak deden om mij vast te leggen.”

“Ik heb altijd van Inter gedroomd. Ik hield van Ronaldo en Adriano, maar Ibrahimovic heeft me alles over deze club geleerd tijdens onze gesprekken op de bus. Ik heb een goeie band met de trainer. Conte is uniek. Hij en Mourinho zijn de twee beste trainers die ik ooit heb gehad.”