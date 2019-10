Lukaku scoort twee keer tegen Sassuolo, al liet Inter zich bijna nog de kaas van het brood eten KTH

20 oktober 2019

14u25 2 Sassuolo SAS SAS 3 einde 4 INT INT Internazionale Serie A Had hij de weddenschap van Zlatan Ibrahimovic aanvaard, was hij minstens 50 pond rijker. Na drie matchen zonder doelpunt legde ‘Big Rom’ Sassuolo twee keer over de knie. Zijn eerste dubbel in de Serie A, zijn eerste doppietta. De doelpuntenteller staat ondertussen op vijf in acht.

Er is chemie met Lautaro Martínez, zijn Argentijnse spitsbroeder. Er is een hechte band met zijn trainer, Antonio Conte. De passie in de juichbeelden. En er is de connectie met de supporters. Een luide ‘Romelu, Romelu’ galmde door het Mapei-stadion.

Inter rekende nog voor de pauze af met angstgegner Sassuolo - slechts een zege in de laatste negen confrontaties. Lautaro Martínez, Inters beweeglijke Argentijn, was niet te houden. Maker van de opener na een goeie minuut, afwerker van een afgekeurd doelpunt na een voorafgaand zetje van Lukaku en de speler die een strafschop afdwong.

Naast Lautaro deed Lukaku zijn ding tegen de middenmoter. Goed in de combinatie. Wegend op de defensie. Had hij dat weddenschap met Zlatan aanvaard, was hij minstens £50 rijker geweest. (Link hier) Hij kreeg de tijd om de bal aan te pakken, te draaien en vervolgens cool met rechts binnen te trappen (1-2). Vanop de stip maakte hij zijn tweede. De tweede strafschop voor Inter, na de pauze, liet hij aan Lautaro (1-4). Beide spitsen scoorden hun doppietta.

Sassuolo sputterde in het slot nog tegen (3-4) met onder andere een doelpunt van Filip Djuricic, op een blauwe maandag nog op de loonlijst van Anderlecht. Toch kon er na een kwartier bibberen nog een glimlach af. Lukaku heeft het leven in Italië omarmt.

Met vijf goals in acht wedstrijden draait hij op zijn gemiddelde in de Serie A. Laziospits Ciro Immobile voert de topschutterstand aan met 9 doelpunten. De teller van Dries Mertens en Cristiano Ronaldo staat voorlopig op vier.