Lukaku scoorde in Milanese derby, maar ook met interview na de match maakte spits indruk KTH SO TLB

22 september 2019

10u03 8 Serie A Romelu Lukaku heeft het Italiaans na anderhalve maand bij Inter al helemaal onder de knie. Dat bewees de spits gisteravond na zijn eerste Milanese derby, waarin hij ook raak trof. Het doet denken aan Thibaut Courtois, die zich na een paar weken bij Atlético al vloeiend uitdrukte in het Spaans. Lukaku spreekt maar liefst zeven talen.

🔥 | BIG ROM! ⚫🔵



0️⃣-2️⃣ #MilanInter 🇮🇹 pic.twitter.com/WOE5mT5Bi4 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Lukaku liet zich dus ook ná de match opmerken in San Siro. De topschutter aller tijden van de Rode Duivels stond de Italiaanse pers te woord in vloeiend Italiaans. Hoe leerde ‘Big Rom’ die taal zo snel? Wel, bij zijn introductie maakte Lukaku het meteen duidelijk aan zijn ploegmaats: hij wil in het Italiaans aangesproken worden. Van de Italiaanse satelliet-tv, die hij in huis had gehaald om de matchen van broer Jordan bij Lazio te volgen, had hij al noties opgepikt. Toen manager Federico Pastorello in april zijn masterplan ontrolde om hem naar Inter en Conte te brengen, intensifieerde hij zijn zelfstudie.

In mei kon Lukaku zijn eerste zinnetjes zeggen. In juni werd hij nog gehinderd door vocabulaire beperkingen, maar die woordenschat heeft hij serieus uitgebreid. De talenknobbel kan met iedereen converseren - zoals hij dat al vloeiend in het Nederlands, Frans, Engels, Lingala, Spaans, Portugees kon. “Taal is belangrijk voor mij”, zegt hij. “Het is cruciaal dat ploegmaats me perfect verstaan. Hoe ik de bal wil. Waar ik de bal wil. Voor de verdediger. Achter de verdediger. De gevoeligheden liggen in elke taal anders, maar ik sta erop dat ik de juiste woorden leer.”

Boeiende case

De case van Lukaku is bijzonder interessant en zit boordevol tips om vlot nieuwe talen aan te leren, vertelde Wouter Duyck, professor cognitieve psychologie met specialisatie in meertaligheid, recent. “Zijn persoonlijkheid en levenswandel zijn veelzeggend. We weten uit de wetenschap dat de beste wijze om talen aan te leren, de ‘impliciete manier’ is. Taalverwerving gaat het vlotst wanneer je zonder uitleg een stroom aan woorden en zinnen te verwerken krijgt. Je moet zélf de regels van de taal afleiden, in plaats van de voorgekauwde grammatica te blokken op school. Dat heet immersie.”

En zo leerde Lukaku ook zijn talen. Toen hij vorig jaar de wereld verraste met zijn degelijke Portugees, vertelde hij dat hij het gewoon geleerd had door te babbelen met zijn ploegmaat José Bosingwa. “Een profvoetballer komt terecht in teams vol taaldiversiteit. Dat is een ideale situatie vol mini-immersies. Je communiceert voortdurend in een nieuwe taal, en zo leer je die het vlotst. Een beetje zoals een kind een taal leert door continu de ouders te horen. Al moet je er als volwassene ook de nodige motivatie voor hebben, want die is cruciaal bij taalverwerving.”

Romelu Lukaku speelt pas een maand bij Inter, maar spreekt al meer dan behoorlijk Italiaans. Heel erg knap. pic.twitter.com/r5QuyIJ9L4 Willem Haak(@ WillemHaak) link

Volgens professor Duyck bestaat een talenknobbel niet. “Maar aanleg speelt wel een rol”, zegt Duyck. “Wanneer we lezen en spreken, gebruiken we heel wat delen van onze hersenen - meer dan één zogenaamd ‘taalgebied’, dus. Sommigen kunnen vlotter die verbindingen leggen in hun hersenen, net zoals concertpianisten dat doen met andere hersengebieden. Maar als je mij nu enkele sets hersenen geeft, kan ik je onmogelijk zeggen wie vlot en minder vlot talen zal leren. De hersenen blijven op veel vlakken een mysterie voor de wetenschap.”

Lukaku: “We speelden met de mentaliteit van kampioenen”

“In ben natuurlijk heel tevreden met de overwinning”, zegt Lukaku in de video bovenaan dit stuk. “Deze match is heel belangrijk. De ploeg speelde vandaag met een hoge intensiteit en met de mentaliteit van kampioenen.” Lukaku liep na zijn doelpunt naar de camera en riep “maman, je t’aime”. “Mijn mama, die thuis naar de match zat te kijken, is natuurlijk heel tevreden dat ik een goal kan scoren in zo’n belangrijke match. Deze goal is voor haar.”