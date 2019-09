Exclusief voor abonnees Lukaku na zijn goal in de Milanese derby: “Maar mijn pa kon beter koppen dan ik”



Kristof Terreur in Italië

23 september 2019

06u04 0 Serie A Koppen kan hij niet. Of dat beweert ‘Big Rom’ toch over zichzelf. Met de vijftigste uit zijn loopbaan met het hoofd veroverde Romelu Lukaku nog meer zieltjes in Milaan. Derbyheld per sempre.

God is geweldig. Hij gooide de handen aanbiddend de hemel in. Mama Adolphine is de enige vrouw op aarde die hij in zijn hart draagt. Door een cameralens aan de zijlijn zond hij een liefdevolle boodschap recht haar huiskamer in. De passionele Antonio Conte is de trainer die hij in deze fase van zijn carrière nodig heeft. Hij gaf hem een high five, stevige bodycheck en na het fluitsignaal kreeg hij er nog een innige knuffel ­bovenop.

Met zijn ploegmaats heeft hij in anderhalve maand een speciale relatie opgebouwd. Ze vierden allemaal, ook de bankzitters, in een kringetje rond hun knuffelbeer. In­clusief rake klappen op zijn geschoren knikker. Met Marcelo Brozovic, met wie hij dinsdag in de kleedkamer verbaal stevig in de clinch was gegaan, was hij behoorlijk lichamelijk. ‘Vincere insieme’. Samen ­winnen. De Curva Nord met de harde kern scandeerde zijn naam steeds luider. ‘Big Rom’ maakte voor de tweede keer erkentelijk zijn diepe buiging.

