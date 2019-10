Lukaku met perfecte krul van goudwaarde voor zwoegend Inter, entree qua cijfers vergelijkbaar met ‘CR7' Kristof Terreur

29 oktober 2019

23u01 4 Brescia BRE BRE 1 einde 2 INT INT Internazionale Serie A De perfecte krul. Naar binnen snijden en keihard uithalen met links van net buiten de zestien. ‘Big Rom’ scoorde op Brescia zijn zevende in tien competitiematchen voor Inter. Meteen zijn mooiste ook.

Een treffer die op het juiste moment kwam. De Nerazzurri kreunden in Noord-Italië. Terwijl doelman Handanovic zich tot uitblinker kroonde, gaf Lukaku (26) zijn team voorbij het uur weer even ademruimte. Sinds hij van een sluimerend rug- en quadricepsletsel verlost is, vliegen de ballen er vlotter in en is hij ook scherper in de combinatie. Een spits gemaakt voor het voetbal van Antonio Conte. Drie goals in vier matchen. Twee tegen Sassuolo, de vijftiende in de rangschikking. Eén tegen Parma, achtste in de Serie A. En nu één tegen Brescia, de nummer achttien, die op basis van de tweede helft echt wel meer had verdiend.

Tegen wie hij ze in het mandje ligt, maakt voor hem weinig uit. Voor Lukaku tellen ze allemaal. Ronaldo, de Braziliaan, scoorde er in zijn eerste tien voor Inter in de Italiaanse topklasse nog één meer. Een klasse apart. Lukaku’s binnenkomer is – toch in de cijfers – vergelijkbaar met die van Cristiano Ronaldo vorig seizoen bij Juventus. Ook zeven in tien. De Portugees opende zijn boeken tegen Sassuolo (2x), Frosinone, Genoa, Udinese en Empoli (2x), allemaal clubs die uiteindelijk zouden degraderen of in de onderste helft van de stand eindigden.

Dankzij deze uitzege is Inter voorlopig weer leider in de Serie A. Lautaro Martinez, spitsbroer van Lukaku, had met een afgeweken schot de score geopend. Na een owngoal van Skriniar bibberde Inter naar het laatste fluitsignaal. Mario Balotelli en co. bleven tevergeefs aan de deur kloppen. In het slot wisselde Conte een moegestreden Lukaku.

