Lukaku luistert rentree op met 21ste goal, puntje levert Inter zekerheid over Champions League op

19 juli 2020

23u40 0 AS Roma ROM ROM 2 einde 2 INT INT Internazionale Serie A Romelu Lukaku heeft Inter in extremis een punt bezorgd op het veld van AS Roma. De invaller, die zijn rentree vierde nadat hij enkele matchen aan de kant stond door een contractuur, scoorde in het absolute slot van de match de 2-2 vanaf de stip. Inter speelt dankzij het punt zeker Champions League volgend seizoen.

BIG ROM | Romelu Lukaku legt de gelijkmaker binnen! 💪🇧🇪#RomaInter 🇮🇹 pic.twitter.com/AxVfGGXGhe Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Inter kwam in Rome al snel op voorsprong via De Vrij, maar de thuisploeg kon het evenwicht nadien wel herstellen. Spinazzola kon op slag van rust voor de 1-1 zorgden en in de tweede helft kwam Roma zelfs op voorsprong, via Mkhitaryan.

Inter leek op weg naar een zure nederlaag, tot Spinazzola aan het klungelen sloeg. De Italiaan maaide Moses neer in de zestien: strafschop. Lukaku, die twintig minuten voor affluiten Lautaro verving, ging achter de bal staan en faalde niet. Voor ‘Big Rom’ is het al goal nummer 21 in de competitie. Zijn dertiende op verplaatsing al, niemand doet beter in de Serie A.

In de stand laat Inter wel na om minstens tot morgenavond tot op drie punten van leider Juventus te naderen. De kloof bedraagt nu vijf punten en Juve speelt morgen nog de topper tegen Lazio. De mannen van Conte weten na vanavond wel zeker dat ze volgend seizoen mogen aantreden in de Champions League.



