Lukaku laat weinig heel van ploegmaat die onderonsje met fans komt 'verstoren': "Ik lelijk? Jij ziet eruit als een pornoster!"

13 april 2020

06u30

Bron: Gazzetta dello Sport, Instagram 0 Serie A Romelu Lukaku maakte voor het paasweekend opnieuw de oversteek van ons land naar Milaan en gisteravond trakteerde hij zijn volgers op sociale media op een paascadeau door op hun vragen te antwoorden. Er waren ook ‘indringers’, maar die kregen al heel snel lik op stuk.

SHOW DI BIG ROM IN DIRETTA SUL SUO PROFILO INSTAGRAM QUESTO POMERIGGIO:.



"Andare via dall'Inter? Ma sei pazzo, io amo l’Inter, assolutamente no". ⚫️🔵



Poi loda Lautaro e scherza con Brozovic 😂⚫️🔵 #Inter #Lautaro #Lukaku #Brozovic pic.twitter.com/Qtzt5OP1W8 Solo ed esclusivamente INTER(@ SoloEsclusivInt) link

Romelu Lukaku (26) koos net als vele andere atleten in deze coronatijden voor Instagram Live als medium voor zijn online vragenrondje, maar daar kwamen niet alleen fans van de recordschutter aller tijden bij de Rode Duivels op af. Ook Marcelo Brozovic, de Kroatische ploegmaat van onze landgenoot bij Inter, mengde zich in de debatten door Big Rom bij wijze van plaagstoot enkele keren “lelijk" te noemen. Maar de 27-jarige aanvallende middenvelder werd al erg snel van repliek gediend. “Jij bent veel lelijker dan ik. Met je haar op die manier zie je eruit als een pornoster! ‘t Is mijn smaak niet, je zou het beter opnieuw doen zoals voorheen”, aldus een luid lachende Lukaku. Voor de duidelijkheid: Brozovic koos nog niet zo lang terug voor een blonde haardos - die dus niet overal in de smaak valt. Het akkefietje tussen de twee in september, in de aanloop naar de derby tegen AC Milan, hebben de twee klaarblijkelijk al helemaal achter zich gelaten.

Of ik wegga bij Inter? Doe niet zo gek, nee! Romelu Lukaku stelde de achterban van Inter gerust

Maar er waren dus ook echte fans die wel een en ander wilden te weten komen over de bonkige aanvaller. Al dienden ook ‘oude’ vragen beantwoord, zoals wat het grote verschil is tussen de Serie A en de Premier League. “De Serie A is mooi, maar er is een verschil in intensiteit vergeleken met de Premier League. Hier wordt meer aandacht besteed aan de tactiek. Beide competities zijn mooi, elk met zijn eigen bijzonderheden. Ik hou van zowel Engeland als van Italië, ik heb me in beide landen erg welkom gevoeld”, aldus Lukaku, die vervolgens door op een andere vraag te beantwoorden de hele achterban van Inter geruststelde. “Of ik wegga bij Inter? Doe niet zo gek, nee! Ik hou van deze club”, klinkt het bij Lukaku, die voorts ook nog met lof zwaaide naar zijn spitsbroer Lautaro Martinez. “Hij is echt fantastisch, ook gewoon als mens. Op het veld wordt hij met de week beter en ik speel erg graag met hem samen. Ik ben gek op hem.”

Twee weken quarantaine én coronatest

Inter had zijn buitenlanders het sein gegeven om in het paasweekend terug te keren, dus keerde Lukaku afgelopen vrijdag terug naar de laars. De Italiaanse topclub wil zich voorbereiden op een eventuele hervatting van de competitie (achter gesloten deuren). Of de Serie A opnieuw zal opgestart worden, is nog de vraag, maar Antonio Conte wil wel klaar zijn voor het geval dat. Lukaku en zijn buitenlandse ploegmaats moeten na aankomst wel eerst twee weken verplicht in quarantaine en ondergaan nadien een coronatest.

Nadat Juve-verdediger Rugani positief had getest op corona zat Lukaku eerst veertien dagen vast in Milaan, ver weg van zoontje Romeo en moeder Adolphine. Hij vloog na zijn quarantaine meteen met een privéjet naar Brussel.

