Lukaku in spoor Ronaldo met 20 competitiegoals, maar Bologna bezorgt Inter nog fikse kater KTH/ODBS

05 juli 2020

19u19 10 Internazionale INT INT 1 einde 2 BOL BOL Bologna Serie A De kaap van de 20 in de Serie A heeft hij gerond. Zijn vizier zoomt in op de volgende uitdaging: de strafste nieuwkomer worden in de Italiaanse topklasse in de laatste 10 jaar en de 25 goals van Braziliaan Ronaldo in zijn eerste jaar bij Inter overtreffen. Werk op de plank. Ook voor Inter, dat de 1-0 nog helemaal uit handen gaf.



De topschutterstitel mag ‘Big Rom’ vergeten. Daarvoor is het gat met Ciro Immobile, scherpschutter van Lazio, te groot. Diens teller staat ondertussen op 29. Ongenaakbaar. Voor hem staat nog een andere gigant: Cristiano Ronaldo, met 25 goals. Lukaku zal vrede moeten nemen met plaats drie. Het verhaal van Inter.

Lukaku scoorde tegen Bologna simpel in de rebound, nadat Lautaro de paal had getroffen. Inglijder. Een van makkelijkste die hij dit seizoen heeft gemaakt. Dan heeft hij er al veel mooiere gemaakt dit seizoen. Een van buiten de zestien, zestien in de box en twee in de kleine rechthoek. Vijftien veldgoals, vijf strafschoppen. Vier met rechts, dertien met zijn linker, drie met het hoofd.

De Serie A zal Inter niet winnen, in de Coppa sneuvelden de Nerazzurri in de halve finales. En vandaag ging het ook mis na de pauze. Lukaku liet Lautaro een penalty nemen op 2-0, maar de Argentijn miste. Waarna Bologna zowaar op en over Inter ging dankzij goals van Musa Juwara en Musa Barrow. Inter liet zo dé kans liggen om de kloof met het nummer twee Lazio te verkleinen. Die blijft nu vier punten.

😬 | Inter verloor op eigen veld met 1-2 van een tienkoppig Bologna. 🤐#InterBologna pic.twitter.com/giHPXSk4Zg Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Als ‘Big Rom’ zijn eerste trofee in buitenlandse loondienst wil winnen waar hij zelf verdienste aan heeft, dan rest er enkel nog de Europa League. Persoonlijke doelen heeft hij ook. Hij kan nog altijd de strafste nieuwkomer worden in de laatste tien jaar.

Krzysztof Piatek klokte in zijn eerste seizoen in Italië af op 22 doelpunten, Cristiano Ronaldo bij Juventus op 21. Stiekem hoopt Lukaku de kaap van 25 competitiegoals voor de twee keer in zijn loopbaan te ronden. Daarmee zou hij even goed doen als Ronaldo, de Braziliaan, in zijn eerste jaar bij Inter. Lukaku is nog twee goals verwijderd van een persoonlijk doelpuntenrecord in alle competities. De teller staat op 26.

