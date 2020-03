Lukaku in quarantaine nadat Juventus-verdediger Rugani positief test op corona, Ronaldo zondert zich af in Portugal KTH/VDVJ/KDZ/ABD/YP

12 maart 2020

06u22 244 Juventus Romelu Lukaku en de hele Inter-ploeg zitten in quarantaine. Een voorzorgsmaatregel nadat er bij Juventus-verdediger Daniele Rugani corona is vastgesteld. Inter speelde afgelopen zondag namelijk nog tegen de Italiaanse landskampioen. Ook het team van Juventus, Cristiano Ronaldo incluis, moet in isolatie blijven. Al vertoeft CR7 intussen al in Portugal.

De veiligheidsprotocols zijn geactiveerd. Alle activiteiten bij Inter zijn geschrapt. Romelu Lukaku wist woensdagavond wat er aan zat te komen nadat bekendraakte dat Daniele Rugani was besmet geraakt met het coronavirus. Naast alle Juventusspelers en -staf, moet ook Internazionale in quarantaine. Het coronavirus en zijn gevolgen. Zo schrijft het protocol het immers voor.

Daniele Rugani, de speler die positief testte, maakte vier dagen geleden immers deel uit van de Juve-selectie. In de topper tegen Inter stond hij niet op het veld, maar hij kwam er wel in aanraking met anderen. Genoeg om het virus te verspreiden. Zondag postte hij in de kleedkamer een foto omringd door al zijn ploegmaats. Dokters gaan nu zijn geschiedenis na. Tegen Lyon zat hij twee weken geleden ook nog op de bank. Het voetbal bibbert mee.

Geen ziekteverschijnselen

“Momenteel vertoont hij geen ziekteverschijnselen”, klinkt het in de mededeling van Juventus. “Juventus stelt momenteel alle quarantaineprocedures in werking die door de wet voorgeschreven worden, net als voor de personen met wie hij in contact was.”

Rugani is een 25-jarige Italiaan die bij Juve vrede moet nemen met een invallersrol achterin. Dit seizoen kwam hij in alle competities samen zeven keer in actie. Hij kwam zeven keer uit voor de Italiaanse nationale ploeg.

Ondertussen liet hij via een nieuwe post op sociale media weten dat hij het goed stelt. “Jullie hebben ongetwijfeld het nieuws gelezen en daarom wil ik iedereen die zich zorgen maakt om mij, gerust stellen. Het gaat goed met mij. Ik dring er bij iedereen op aan de regels te inspecteren, want dit virus maakt geen onderscheid! Laat ons dit voor onszelf doen, voor onze dierbaren en voor de mensen om ons heen.”

Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene.

Lukaku zal de aanwijzingen van zijn clubdokters volgen en zich veertien dagen af te zonderen. De Europa Leaguematchen tegen Getafe worden uitgesteld. Verplichtingen met de Rode Duivels heeft hij sowieso niet meer. Het vierlandentoernooi in Qatar werd afgelast. Zelfs als de Belgische bond alsnog last minute een oefeninterland inlast, wordt dat erg nipt voor ‘Big Rom’.

De topper tussen Juventus en Inter werd zondag achter gesloten deuren afgewerkt om verspreiding van het coronavirus onder de supporters te voorkomen. Op dat moment circuleerde het al onder de spelers.

Cristiano Ronaldo op Madeira

Cristiano Ronaldo vertoeft momenteel trouwens op Madeira. De Portugees vloog na de wedstrijd tegen Inter naar zijn thuisland om er zijn moeder, die herstellende is van een beroerte, te bezoeken. Intussen werd hij ingelicht over de situatie van zijn ploegmaat en Juventus bevestigde dat de doelpuntenmachine op het eiland zal blijven tot er meer duidelijkheid is. Hij wil niet terugkeren.

Moeder Dolores is alvast aan de beter hand, maar de situatie in Italië wordt er steeds complexer op...

