Lukaku helpt Inter met goal aan nipte zege tegen Sampdoria

21 juni 2020

23u41 4 Internazionale INT INT 2 einde 1 SAM SAM Sampdoria Serie A Inter heeft de Serie A hervat met een 2-1-zege tegen Samdoria. Romelu Lukaku opende de score, en maatje Lautaro Martínez diepte nog voor rust uit. De bezoekers maakten het na rust nog spannend, maar keren zonder punten huiswaarts.



Inter begon prima aan de partij. Erkisen deed de netten al snel trillen, maar de treffer werd afgekeurd voor voorafgaand buitenspel van Candreva. ‘t Bleek echter uitstel van executie. In de tiende minuut zette Inter een knappe aanval op en Eriksen legde het leer knap in de loop van eindstation Lukaku. De Rode Duivel twijfelde niet en opende de score met zijn achttiende competitiegoal van het seizoen. Inter was veel sterker dan Sampdoria, al kwam enkel Lautaro Martínez nog tot scoren. 2-0 bij de pauze.

Meteen na rust schotelde Eriksen de 3-0 voor aan Lukaku, maar de Rode Duivel mikte de prima kans ver naast. Zuur voor de spits, want aan de overzijde was het niet veel later wel raak. Colley (ex-Genk) kopte vol op de lat en in de rebound kon Thorsby voor 2-1 zorgen. Na rust zaten de bezoekers een pak beter in de match. Sampdoria zette Inter geregeld onder druk, maar de gelijkmaker kwam er uiteindelijk niet.



