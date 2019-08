Exclusief voor abonnees Lukaku heeft meteen inhaalwerk: Dries Mertens is sinds hij spits werd de meest efficiënte Belg in het buitenland Kristof Terreur

26 augustus 2019

07u51 0 Serie A Voordeel voor ‘Driesje de Duiker’, marcatore op speeldag één. Romelu Lukaku (26) start vandaag in San Siro zijn inhaalrace. Sinds Dries Mertens (32) in de spits speelt, is ‘Big Rom’ immers niet meer de strafste Belgische schutter in buitenlandse loondienst. Hij heeft ophaalwerk.

Meedogenloos. Leep. Deksels. Onsportief. Naam gemaakt als killer, imago besmeurd met spelbederf. De VAR zal volgende keer twee keer nadenken als Mertens nog eens ter aarde stort. De fopduik en damage done. De Rode Duivel speelde in Firenze niet de beste wedstrijd uit zijn loopbaan, maar beheerste in de spektakelpot wel de discussies. De simulator.

Opzichtige duik

Zijn match in vier momenten. Na een onzichtbare start kwam eerst die heerlijke krul richting bovenhoek. Vervolgens was er een opzichtige buiteling over de benen van de liggende Castrovillo waarvoor de VAR blind leek te blijven, maar de camera’s spotten ook een aangeschoten bal in de zestien voorafgaand - strafschop dus om welke reden dan ook. Een nieuwe tuimelpartij na licht contact in de zestien waarover hij tegen de ref bleef mekkeren. En tot slot een geweldige preassist, een strakke bal in de loop van Callejon, voor de winnende treffer van Insigne, man van de match ná de VAR. Die maakte er samen met de vier arbiters op en rond het veld een puinhoop van. “Inspiegabile”, brieste Fiorentina-coach Vincenzo Montella. Onverklaarbaar. Het stormde in een broeierig Stadio Artemio Franchi.

