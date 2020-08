Lukaku en Inter zijn vicekampioen na zege op het veld van concurrent Atalanta Redactie

01 augustus 2020

22u43 0 Atalanta ATA ATA 0 einde 2 INT INT Internazionale Serie A De Scudetto zat er niet in voor Inter en Romelu Lukaku, maar de Nerazzuri mogen zich wel vicekampioen noemen. In een rechtstreeks duel om de tweede plek zette Inter Atalanta opzij. Lukaku speelde de hele wedstrijd, maar de Rode Duivel kwam niet tot scoren.

Voor de wedstrijd had Inter een puntje meer dan Atalanta in de strijd om de tweede plaats. Atalanta wist dus wat het moest doen: in eigen huis winnen van Romelu Lukaku en co. Maar dat draaide even anders uit. Binnen de minuut stonden de Bergamasken 0-1 in het krijt na een kopbal van D’Ambrosio.

Na twintig minuten was de wedstrijd al beslist na een goal van Ashley Young. Lukaku mocht van Antonio Conte de hele wedstrijd tussen de lijnen blijven, maar de Rode Duivel wist de netten niet te laten trillen. Hij zag wel nog hoe een doelpunt van Alexis terecht werd afgekeurd voor buitenspel.



