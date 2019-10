Lukaku en Inter onderuit in topper tegen Juventus: 1-2 na drie Argentijnse goals ODBS

06 oktober 2019

23u52 4 Internazionale INT INT 1 einde 2 JUV JUV Juventus Serie A De orde in de Serie A is opnieuw hersteld. Juventus pakt de pole over na uiteindelijk verdiende winst in het hol van de leeuw: 1-2 bij Inter. Lukaku, na een ultieme test vanmorgen fit bevonden, speelde geen hoofdrol. Drie Argentijnen wel: Higuain maakte de winner nadat Dybala al snel Juve op voorsprong had gezet. Vanop de stip gaf Lautaro Inter hoop. Tevergeefs.

Met 18 op 18 presenteerde Inter zich als dé uitdager van Juventus om de scudetto. De ploeg van Sarri van haar kant had alleen thuis tegen Napoli punten verspeeld (4-4). Maar na de eerste krachtmeting tussen de twee tenoren zijn de verhoudingen duidelijk. Het ervaren Juventus heeft nog steeds een pak meer kwaliteit tussen de lijnen lopen. Het verstomde al snel het Giuseppe Meazza: Pjanic stak door tot bij Dybala, die overhoeks inknalde voorbij Skriniar en doelman Handanovic.

Ook Ronaldo was er dichtbij (deklat) en Inter mocht van geluk spreken dat het een twijfelachtige penalty kreeg wegens handspel van De Ligt. Niet Lukaku achter de bal, wel Lautaro Martínez. De Argentijn faalde niet (1-1). Ronaldo dacht daarna twee keer te scoren. Eerst stopte Handanovic nog, wat later juichte hij voorbarig. Zijn goal werd afgekeurd wegens nipt buitenspel van Dybala, die voor de assist had gezorgd. Ook Juve wou een penalty en Dybala ging al te makkelijk neer. Godin en heel Inter furieus, de poppen gingen even aan het dansen. Na de pauze lang niets, tot Juve het pleit toch weer naar zich toetrok. Met een heerlijke goal. Ronaldo die tot bij Bentancur tikt en zo naar Higuain. De derde Argentijnse goal was een feit, een dolk door de Inter-harten. Weg hoop.

Draw Napoli en Mertens bij Torino

De Oude Dame kreeg in de titelrace eerder op de avond hulp van stadsgenoot Torino. Napoli geraakte in Turijn immers niet verder dan 0-0. Dries Mertens kwam halverwege de eerste helft dichtbij een evenaring van het doelpuntenaantal van Maradona (115 goals) in Napolitaanse loondienst, maar zijn schot ging rakelings naast. Na de pauze dacht Belotti de ban te breken voor Torino, maar de lijnrechter verpestte zijn feestje. Het bleef 0-0, waardoor Napoli met 13 punten al zes punten in het krijt staat op leider Juventus.

Meer over Juventus

Inter

Dybala

sportdiscipline

voetbal

sport

Napoli

Ronaldo