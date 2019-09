Lukaku behoudt het maximum na winst tegen Lazio, Mertens lijdt verrassende nederlaag DMM

25 september 2019

22u50 0 Internazionale INT INT 1 einde 0 LAZ LAZ SS Lazio Serie A Inter blijft ook tegen Lazio het maximum behouden in de Serie A. De ploeg van Romelu Lukaku won met het kleinste verschil van de Romeinen. Romelu Lukaku speelde 83 minuten, Jordan Lukaku bleef op de bank bij Lazio. Dries Mertens leed met Napoli een nederlaag tegen Cagliari.

Na de kloeke 12 op 12 mocht Inter op de vijfde speeldag van de Serie A Lazio ontvangen. Antonio Conte behield het vertrouwen in Romelu Lukaku als aanvalsleider. De Rode Duivel zag tegen de Romeinen broer Jordan Lukaku na wekenlang blessureleed weer plaatsnemen op de bank. Spelen zou de jongste Lukaku wel niet doen.

De partij zelf was een aardig schouwspel. Veel kansen langs beide kanten, maar het was Inter die het laken naar zich toe trok. D’Ambrosio dook gevat op aan de tweede paal na een verre voorzet. De 1-0 na 23 minuten werd uiteindelijk de enige goal van de wedstrijd. Lukaku werd na 83 minuten gewisseld voor Alexis Sanchez.

HT | D'Ambrosio plaatste @Inter op voorsprong! 👊



1️⃣-0️⃣ #InterLazio 🇮🇹 pic.twitter.com/rJoRBDs2Zz Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Mertens verliest met Napoli

Dries Mertens kon bij Napoli dan weer een gooi doen naar het doelpuntenrecord van Diego Maradona. De legendarische Argentijn scoorde 115 keer voor de ploeg uit Napels. Mertens totaliseert momenteel 113 goals. Tegen het Cagliari van Nainggolan kon de Rode Duivel proberen om op gelijke hoogte te komen. Overigens geen Radja Nainggolan bij de Sardijnen. De middenvelder was niet fit.

De wedstrijd zelf bleef lang op slot. Napoli kon de weg naar de goal niet vinden. Mertens trof twee keer de paal, maar scoren lukte niet. Voor Cagliari viel de bal wel goed. Diep in de match zorgde Lucas Castro voor de 0-1. Een verrassende nederlaag voor Mertens en co. Napoli is voorlopig vierde met 9 op 15.