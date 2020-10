Lonen in de Serie A: Romelu Lukaku grootverdiener bij Inter, Dries Mertens het nummer drie bij Napoli ODBS

10 oktober 2020

16u32

Bron: La Gazzetta dello Sport 0 Serie A Net zoals vorig seizoen doen slechts twee spelers beter. Romelu Lukaku (27) moet in de Serie A alleen de ongenaakbare Cristiano Ronaldo en de Nederlander Matthijs de Ligt laten voorgaan wat betreft vast jaarsalaris. Dat schrijft de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport. Ronaldo is nog altijd - niet geheel verrassend - de absolute grootverdiener met een jaarsalaris van 31 miljoen euro. Dries Mertens gaat er dankzij zijn contractverlenging wat op vooruit in Napels. Alle bedragen hieronder zijn netto. Zonder tekengelden, portretrechten en prestatiegerichte bonussen.

Naar jaarlijkse traditie heeft de Italiaanse sportkrant haar overzicht gepubliceerd met alle jaarsalarissen in de Italiaanse competitie. Daaruit blijkt dat Romelu Lukaku, die vandaag nog de Premio internazionale Giacinto Facchetti in de wacht sleepte, nog steeds de grootverdiener is bij Inter. De Rode Duivel strijkt volgens La Gazzetta jaarlijks 7,5 miljoen euro op bij Inter, een bedrag dat met prestatiegerichte bonussen kan oplopen tot 9 miljoen euro. Opvallend: Lukaku moet naast zich Christian Eriksen dulden. De Deen kwam tijdens de voorbij wintermercato over van Tottenham, maar kon er de verwachtingen niet inlossen. Ook de Chilenen Alexis Sanchez en Inters aanwinst Arturo Vidal komen in de buurt, met respectievelijk 7 miljoen en 6,5 miljoen euro. Hakimi, een andere nieuwkomer bij de nerazzurri, zit op 5 miljoen.

Dat vooral buitenlanders hoge toppen scheren wat betreft nettoloon, heeft ook te maken met een gunstregel voor buitenlanders die stelt dat nieuwkomers, afkomstig van een andere competitie, sinds 2020 slechts belastingen moeten betalen op de helft van hun brutosalaris. Ze gaan er ver om de Serie A weer aantrekkelijk te maken en concurrentieel met de andere grote liga’s.

Radja Nainggolan mag sportief dan wel niet meer in Contes hoogste pikorde vertoeven, de middenvelder verdient jaarlijks nog 4,5 miljoen euro in Milaan en moet slechts zes spelers laten voorgaan De volledige loonlast van Inter, voor de spelers, bedraagt 149 miljoen per jaar. Toch weer 10 miljoen meer dan vorig jaar.

Dat is wel een pak minder dan bij Juventus. De ‘Oude Dame’ betaalt volgens de Italiaanse sportkrant 236 miljoen euro aan jaarlonen. 58 miljoen minder dan vorig seizoen: Juve moet ondanks de negende opeenvolgende scudetto besparen. De hoofdverantwoordelijke uit het loonbudget in Turijn blijt natuurlijk Cristiano Ronaldo. De Portugese superster onderhandelde bij zijn contractbesprekingen een jaarsalaris van liefst 31 miljoen euro. Dat is 23 miljoen euro meer dan de nummer twee op het lijstje, de Nederlander Matthijs de Ligt. De jonge Nederlander heeft een basisloon van 8 miljoen, maar via bonussen kan dat ook nog oplopen tot 12 miljoen. De Ligt doet een half miljoen beter dan Paulo Dybala.

Mertens op 15 miljoen

Wat de Belgen betreft, staat Dries Mertens op plaats drie volgens La Gazzetta dello Sport. De spits zou bij Napoli dankzij zijn nieuw contract jaarlijks kunnen rekenen op een verloning van 4,5 miljoen euro. Een half miljoentje erbij. En nog niet eens de helft van wat Mertens verdient aan extra’s. Met tekengeld, portretrechten en prestatiegerichte bonussen zit ‘Ciro’ aan 15 miljoen euro bruto per jaar.

Verdediger Kalidou Koulibaly (6 miljoen) en aanvoerder Lorenzo Insigne (4,6 miljoen) verdienen nog meer, Hirving Lozano hetzelfde als Mertens - wat betreft vast jaarsalaris dus. Bij Lazio zou doelman Silvio Proto een jaarloon hebben van één miljoen euro. Ciro Immobile, vorig seizoen topschutter van de Serie A, verdient er het meest met 4 miljoen euro. Sergej Milinkovic-Savic (ex-Genk) is het nummer twee met 3,2 miljoen euro bij Lazio, dat in de Champions League-poule van Club Brugge zit.

Jaarlijks in de @Gazzetta_it: het salarisoverzicht van de Serie A. Altijd goed voor wat opvallende cijfers. pic.twitter.com/Mfm66cHlYQ Willem Haak(@ WillemHaak) link

Zlatan: 7 miljoen euro

Wat nog opvalt: de lonen liggen relatief laag bij Atalanta, vorig seizoen toch de nummer 3 in Italië en kwartfinalist in de Champions League. De club uit Bergamo zal in totaal 42,6 miljoen euro betalen aan spelerslonen. Tien andere clubs betalen meer. Aanvaller Alejandro Gomez staat op één bij Atalanta met 2 miljoen euro per jaar. Alexis Saelemaekers verdient bij AC Milan één miljoen euro peer jaar. Topverdiener bij de rossoneri is Zlatan Ibrahimovic met 7 miljoen euro. Niet slecht voor een spits die er volgende maand 40 wordt.

De tien grootverdieners in Serie A:

1. Cristiano Ronaldo (Juventus) 31 miljoen euro per jaar

2. Matthijs de Ligt (Juventus) 8 miljoen

3. Romelu Lukaku (Inter) 7,5 miljoen

Christian Eriksen (Inter) 7,5 miljoen

Edin Dzeko (AS Roma) 7,5 miljoen

6. Paulo Dybala (Juventus) 7,3 miljoen

7. Adrien Rabiot (Juventus 7 miljoen

Aaron Ramsey (Juventus) 7 miljoen

Alexis Sanchez (Inter) 7 miljoen

Zlatan Ibrahimovic (Milan) 7 miljoen

