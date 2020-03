Lichtpuntje in donkere dagen voor Cristiano Ronaldo: mama Dolores mag het ziekenhuis verlaten na beroerte MDRW

21 maart 2020

14u50 0 Serie A Dolores Aveiro, de 65-jarige moeder van Cristiano Ronaldo, is weer thuis. Eerder deze maand werd ze in het ziekenhuis opgenomen na een beroerte.

De Juventus-spelers zitten al meer dan een week in quarantaine in Italië na de coronabesmetting van verdediger Daniele Rugani. Eén uitzondering: Cristiano Ronaldo. De 35-jarige Portugees vloog voor de totale lockdown een tiental dagen geleden nog snel naar thuisbasis Madeira om er in de nabijheid van zijn naasten in afzondering te gaan. De belangrijkste reden: mama Dolores.

Ronaldo’s moeder kreeg op 3 maart een beroerte en lag sindsdien in het ziekenhuis van Nélio Mendonça in Funchal. Ronaldo was enkele uren na het nieuws van haar beroerte begin maart al even in Madeira geweest. Hij keerde daarna terug naar Italië voor het Coppa Italia-treffen met Milan. Een duel dat er nooit zou komen omdat net toen de corona-crisis in al zijn hevigheid uitbarstte.

Een vrije dag bij Juventus op 10 maart - de ploeg was toen nog niet in quarantaine omdat er geen coronabesmetting bij een speler was vastgesteld - stelde de Portugees in staat om voor de totale lockdown in Italië nog snel naar Madeira af te reizen. Net op die dag had zijn moeder ook twee operaties ondergaan. Volgens de communicatie van het ziekenhuis was er sprake van een trombolyse en een trombectomie.

“Ze is stabiel en herstelt in het ziekenhuis. Mijn familie en ikzelf willen iedereen bedanken die haar een warm hart toe draagt”, liet de Portugees toen weten. Ronaldo had altijd al een innige band met z’n moeder. De vrouw voedde haar zoon grootendeels in haar eentje op. Dat ze ondertussen weer naar huis mag, zal voor de sterspeler dan ook een lichtpuntje in deze donkere dagen zijn.