Leukemiepatiënt en Bologna-trainer Mihajlovic krijgt positief nieuws

07 februari 2020

14u46

Bron: Belga 0 Serie A Sinisa Mihajlovic, de coach van Bologna die tegen leukemie vecht, is na een succesvolle therapie ontslagen uit het ziekenhuis.

“We hebben positieve resultaten bereikt. Volgens de behandelende artsen verkeert de patiënt in een heel goede conditie”, staat te lezen in een mededeling van het ziekenhuis op de website van Bologna, de nummer 11 uit de Serie A.

De 50-jarige Mihajlovic maakte vorige zomer bekend aan leukemie te lijden. In oktober onderging de Serviër een beenmergtransplantatie en op 27 januari werd hij opnieuw opgenomen voor een antivirale therapie. Enkele dagen later, op 1 februari, mocht hij het ziekenhuis even verlaten om zijn team Bologna te coachen in de wedstrijd tegen Brescia, die met 2-1 werd gewonnen.

Mihajlovic won als speler de Europabeker voor Landskampioenen met Rode Ster (in 1991) en de Beker der Bekerwinnaars met Lazio (in 1999). De voormalige verdediger speelde ook voor Roma, Sampdoria en Inter. Als coach heeft Mihajlovic een verleden bij onder meer Milan, Torino, Fiorentina, Sampdoria en Catania, Sporting Lissabon en de Servische nationale ploeg.