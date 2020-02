Leider Juventus lijdt verrassende nederlaag tegen Hellas Verona Redactie

08 februari 2020

22u42 1 Hellas Verona VER VER 2 einde 1 JUV JUV Juventus Serie A Competitieleider Juventus heeft een verrassende nederlaag geleden op het veld van Hellas Verona: 2-1. Cristiano Ronaldo opende de score, maar nadien trok de thuisploeg alsnog het laken naar zich toe. Eerste achtervolger Inter kan morgen op gelijke hoogte van ‘de Oude Dame’ komen.

Cristiano Ronaldo bracht Juve na 65 minuten op voorsprong. De Portugees scoorde in de tiende competitiewedstrijd op rij. Hij tekende in die reeks voor vijftien treffers. Alleen Gabriel Batistuta heeft een nog langere reeks in de Serie A staan. De Argentijn scoorde in het seizoen 1994-1995 elf duels op rij voor Fiorentina.

Fabio Borini trok de stand gelijk na geklungel achterin bij Juventus. Pazzini bezorgde Hellas Verona vanaf elf meter de winst. Inter kan zondag op gelijke hoogte komen met koploper Juventus als het de stadsderby tegen AC Milan wint.

SIUUU | Cristiano trapt Juventus op voorsprong! 🐐



0️⃣-1️⃣ #VeronaJuve 🇮🇹 pic.twitter.com/Yfioneq07n Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

GOAL | Borini met de gelijkmaker! ⚖️



1️⃣-1️⃣ #VeronaJuve 🇮🇹 pic.twitter.com/UnXzFJ9LpN Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

🎯 | Pazzini zet de penalty om! 😱



2️⃣-1️⃣ #VeronaJuve 🇮🇹 pic.twitter.com/Ql7gDIC5gp Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link