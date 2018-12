Leider harde kern Inter Milaan opgepakt na dood collega-ultra (39) mvdb

31 december 2018

15u56

Bron: Corriere - ANSA 1 Serie A Een leider van de harde kern van Inter is opgepakt in nasleep van het overlijden van de 39-jarige Daniele Belardinelli, een mede-ultra van de club uit Milaan. De man kwam woensdag om het leven toen hij nabij het Inter-stadion werd aangereden door een SUV met Napoli-fans.

De 1-0 thuisoverwinning werd ontsierd door hevige rellen en racistische spreekkoren. Italiaans premier Giuseppe Conte is ontdaan door het geweld en pleitte vrijdag voor een tijdelijke competitiestop.

De politie arresteerde op vraag van de onderzoeksrechter vandaag Marco Piovella (33), bijgenaamd ‘Il Rosso’ (‘De Rode’). De man wordt aanzien als een van de leiders van Boys San, de hooligans van Inter. De speurders gaan ervan uit dat hij de rellen orkestreerde waarbij zeker zestig personen waren betrokken.

Enkele uren voor de aftrap werd een SUV met Napoli-fans tegengehouden door Inter-ultra’s die uit waren op confrontatie. Ze vielen gewapend met kettingen, hamers en stokken de inzittenden aan. Ook toekomende supportersbussen werden aangevallen. Vier Napoli-tifosi raakten zwaargewond, waarbij een van hen een messteek kreeg. Een van de Inter-aanvallers werd eveneens neergestoken en verkeerde een tijdlang in levensgevaar.

De Napoli-tifosi raakten terug in hun wagen en reden (al dan niet opzettelijk) nabij het San Siro-stadion Belardinelli aan. De ultra die tot twee keer toe werd veroordeeld tot een jarenlang stadionverbod, werd nog overgebracht naar het ziekenhuis maar overleed daar aan zijn verwondingen. ‘Dede’ laat een vrouw en twee kinderen na. Of hij zelf deelnam aan de raid op het Napoli-voertuig is niet zeker.

De opgepakte Piovella is nu in de boeien geslagen omdat hij gezien wordt als het ‘meesterbrein’ achter de gewelddadigheiden die uiteindelijk de dood van Belardinelli hebben veroorzaakt. De politie sluit niet uit dat ‘Il Rosso’ getuigen onder druk heeft gezet om hun verklaringen af te zwakken. De vermoedelijke bestuurder van de SUV is nog niet geïdentificeerd.

Naast de rellen, viseerden Inter-supporters tijdens de wedstrijd Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly, ex-Racing Genk en van Afrikaanse origine. Inter-ultra’s maakten meermaals oerwoudgeluiden. Premier Giuseppe Conte tilt zwaar aan de incidenten en opperde vrijdag een ‘pauze’ in te lassen in de Serie A. Zijn binnenlandminister Matteo Salvini van de extreemrechtse Lega Nord is hiervan alvast geen voorstander, omdat ook zo gewone supporters worden gestraft. Inter moet van de Italiaanse voetbalbond de twee volgende thuiswedstrijden achter gesloten deuren afwerken.