Lazio lijdt pijnlijke thuisnederlaag en geeft Juve de kans om uit te lopen, Lukaku gewisseld aan de rust

11 juli 2020

19u23 0 Serie A Juventus staat weer een stap dichter bij een verlenging van zijn landstitel. Eerste achtervolger Lazio verloor zaterdag op de 32e speeldag in de Serie A met 1-2 van Sassuolo.

Luis Alberto opende in de 33e minuut de score voor de thuisploeg. Na de koffie trokken de bezoekers het laken naar zich toe. Al snel tekende Giacomo Raspadori (52.) voor de gelijkmaker. Diep in de toegevoegde tijd maakte Francesco Caputo (90.+3) er 1-2 van.

Jordan Lukaku kreeg voor het eerst dit seizoen een basisplaats. Coach Simone Inzaghi wisselde de linkerflankverdediger aan de rust.

In het klassement blijft Lazio steken op 68 punten, zeven minder dan Juventus dat later op de avond in een topper het Atalanta van Timothy Castagne ontvangt, de nummer drie in de stand. Bij winst diept de Oude Dame de kloof op de dichtste concurrentie verder uit. Sassuolo is achtste met 46 punten en blijft zich roeren in de strijd om Europees voetbal.